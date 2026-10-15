Mới: Công an công tác tại Trung tâm sáng tạo, khai thác dữ liệu được hỗ trợ tới 100% lương

ANTD.VN - Từ 1/12 tới, người làm việc tại Trung tâm sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia được hỗ trợ thêm từ 50-100% mức lương, mức hỗ trợ do Trung tâm quyết định...

Nghị định 386/2026/NĐ-CP quy định về cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia; hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu tại Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Về chính sách ưu đãi về tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ, tiền thưởng và thu nhập tăng thêm, theo điều 46 Nghị định này, người làm việc tại Trung tâm được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp, hỗ trợ theo từng nhóm đối tượng làm việc và Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ của Trung tâm và quy định sau:

Trung tâm căn cứ kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng năm thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm, công việc để quyết định mức hỗ trợ tăng thêm (ngoài các chế độ, chính sách hiện hưởng) hằng tháng từ 50-100% mức lương hiện hưởng đối với người làm việc tại Trung tâm.

Như vậy, người làm việc tại Trung tâm sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia được hỗ trợ thêm từ 50% đến 100% mức lương. Mức hỗ trợ do Trung tâm quyết định căn cứ kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng năm thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm, công việc.

Khoản hỗ trợ này được thực hiện ngoài các chế độ, chính sách hiện hưởng. Các trường hợp áp dụng mức hỗ trợ nêu trên gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được bố trí, điều động, luân chuyển hoặc tăng cường công tác tại Trung tâm; công nhân Công an, người lao động theo hợp đồng lao động; chuyên gia, nhà khoa học, nhà sáng chế và cá nhân có tài năng làm việc theo hợp đồng hoặc hình thức hợp pháp khác.

Đối với người lao động theo hợp đồng lao động, tiền lương, phụ cấp và tiền hỗ trợ hằng tháng được thỏa thuận trong hợp đồng. Căn cứ thỏa thuận gồm vị trí công việc, chức danh, tính chất và yêu cầu nhiệm vụ, trình độ chuyên môn, hiệu quả công việc, thang lương, bảng lương và định mức lao động của Trung tâm.

Hằng năm, Trung tâm quyết định mức thưởng cụ thể cho người lao động hợp đồng dựa trên kết quả hoạt động, nguồn tài chính hợp pháp, mức độ hoàn thành công việc và các quy chế của Trung tâm. Mức thưởng tối đa không vượt quá 12 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. Quy chế thưởng phải được công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Không chỉ có vậy, ngoài thu nhập, người làm việc tại Trung tâm được hưởng chính sách ưu đãi về thuê nhà ở công vụ; mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; hỗ trợ chi phí thuê nhà, phương tiện đi lại hoặc hình thức hỗ trợ khác phù hợp điều kiện thực tế.

Cơ chế đánh giá, sử dụng và đãi ngộ nhân sự lấy hiệu quả công việc, sản phẩm đầu ra làm tiêu chí chính, không phụ thuộc hoàn toàn vào thâm niên, ngạch, bậc hành chính.

Nghị định 386/2026 có hiệu lực thi hành từ 1/12/2026.