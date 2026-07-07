Vì sao Ấn Độ chặn Meta triển khai tính năng đặt tên người dùng trên WhatsApp?

ANTD.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa yêu cầu tập đoàn công nghệ Meta tạm dừng việc ra mắt tính năng đặt tên người dùng (username) trên ứng dụng WhatsApp tại quốc gia tỷ dân này.

Nhà chức trách Ấn Độ cảnh báo việc thay đổi cơ chế kết nối từ số điện thoại sang tên định danh có thể tạo lỗ hổng cho tội phạm mạng thực hiện các hành vi mạo danh và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Động thái can thiệp khẩn cấp này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan an ninh Ấn Độ đang phải chật vật đối phó với làn sóng tội phạm công nghệ cao tăng vọt.

Trước đó, ngày 29-6, tập đoàn Meta (Mỹ) thông báo một cải tiến lớn trên phạm vi toàn cầu. Người dùng WhatsApp sẽ sớm được kết nối với nhau thông qua các tên người dùng duy nhất thay vì phải chia sẻ số điện thoại cá nhân.

Meta khẳng định đây là bước tiến lớn nhằm tăng cường bảo mật và quyền riêng tư cho khách hàng.

Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ đã gửi văn bản hỏa tốc phản đối tới ban lãnh đạo Meta. Ấn Độ hiện là thị trường lớn nhất thế giới của WhatsApp với hơn 500 triệu người dùng.

Nhà chức trách bày tỏ lo ngại sự thay đổi này sẽ biến ứng dụng thành "mảnh đất màu mỡ" cho các đối tượng lừa đảo, tấn công giả mạo (phishing) và các vụ "bắt cóc online".

Các đối tượng xấu có thể lợi dụng để đầu cơ, chiếm đoạt các tên người dùng nổi tiếng, uy tín để nhắn tin trục lợi, lừa đảo xuyên quốc gia.

"Đối với hàng triệu người dân còn hạn chế về công nghệ, việc phân biệt thật giả sẽ là một thách thức cực kỳ lớn" - một quan chức cho biết.

Chính phủ Ấn Độ yêu cầu Meta đóng băng tuyệt đối việc kích hoạt tính năng này cho đến khi các giải pháp an ninh được giải quyết.

Tình trạng lừa đảo qua mạng tại Ấn Độ gia tăng mạnh thời gian qua. Chỉ riêng trong năm 2025, người dân nước này đã bị tội phạm mạng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ USD, tăng vọt gấp gần 40 lần so với thời điểm năm 2021.

Đại diện Meta cho biết tính năng đặt tên người dùng hiện vẫn chưa được kích hoạt tại Ấn Độ. Tập đoàn này cũng khẳng định đã chủ động khóa và bảo lưu toàn bộ các tên người dùng của những người nổi tiếng, tài khoản công chúng và các cơ quan được xác minh danh tính nhằm ngăn chặn nguy cơ mạo danh trục lợi.