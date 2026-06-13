Lý do Ariana Grande yêu cầu Nhà Trắng ngừng sử dụng nhạc của mình

ANTD.VN - Nữ ca sĩ Ariana Grande vừa công khai phản đối Nhà Trắng sau khi một video TikTok về chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng ca khúc “Bye” phát hành năm 2024 của cô làm nhạc nền.

Nữ ca sĩ Ariana Grande

Video dài 14 giây đăng ngày 10-6 ghi lại cảnh các sĩ quan, nhân viên Cơ quan thực thi di trú và hải quan (ICE) còng tay và bắt giữ người nhập cư. Kèm theo là dòng chú thích: “Tạm biệt. Tổng thống Trump đã thiết lập được đường biên giới an ninh nhất trong lịch sử”.

Ca khúc “Bye” của Grande được dùng làm nhạc nền, nhưng âm thanh hiện đã bị xóa khỏi bài đăng.

Ngày 12-6, Grande để lại bình luận trực tiếp dưới video: “Làm ơn đừng sử dụng âm nhạc của tôi liên quan đến hành vi vô nhân đạo, tàn ác này”. Bình luận này sau đó bị ẩn đi.

Đáp lại, phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson gửi email cho CNN, phản bác gay gắt: “Chúng tôi sẽ nói điều này lần cuối: điều thực sự man rợ, vô nhân đạo và tàn ác là những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội đã làm bị thương và sát hại những công dân Mỹ vô tội".

Đây không phải lần đầu tiên ca sĩ ngôi sao lên tiếng chỉ trích chính quyền Trump sử dụng nhạc của họ trong các video ghi lại cảnh các sĩ quan liên bang bắt giữ người dân.

Trước đó, một video được đăng tải trên tài khoản Instagram của Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa, khuyến khích mọi người "tự nguyện rời khỏi" Mỹ có sử dụng bài hát "All-American Bitch" của Olivia Rodrigo.

Theo các nguồn tin, Rodrigo đã đáp trả bằng cách bình luận trên bài đăng Instagram: “Đừng bao giờ sử dụng bài hát của tôi để quảng bá những tuyên truyền phân biệt chủng tộc, đầy thù hận". Bình luận này sau đó đã bị xóa và âm thanh cũng đã bị loại bỏ khỏi video.

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