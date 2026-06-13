Video ghi cảnh tên lửa Iran xuyên thủng lưới phòng không Patriot tại Jordan gây chú ý

ANTD.VN - Những hình ảnh mới xuất hiện cho thấy các tên lửa Iran vẫn tiếp tục lao tới mục tiêu dù hệ thống phòng không Patriot tại Jordan đã khai hỏa đánh chặn, làm dấy lên nhiều tranh luận về hiệu quả của lá chắn phòng không trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông.

Một đoạn video được ghi lại tại Jordan đang thu hút sự chú ý khi cho thấy nhiều vật thể bay lao qua bầu trời đêm trong lúc các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot liên tục phóng đạn đánh chặn.

Theo nội dung được công bố, đoạn video ghi lại thời điểm lực lượng phòng không Jordan phản ứng trước đợt tập kích bằng tên lửa từ Iran. Trong khung hình, nhiều vệt sáng xuất hiện trên bầu trời khi các quả đạn đánh chặn Patriot được phóng lên nhằm tiêu diệt mục tiêu đang bay tới.

Khoảnh khắc được cho là hệ thống Patriot ở Jordan khai hỏa đối phó tên lửa Iran ngày 11/6.

Tuy nhiên, hình ảnh cũng cho thấy một số vật thể vẫn tiếp tục di chuyển trên quỹ đạo về phía trước sau khi hoạt động đánh chặn diễn ra. Điều này nhanh chóng làm dấy lên những nhận định cho rằng một số tên lửa Iran có thể đã vượt qua được lưới phòng không được triển khai tại khu vực.

Dù vậy, các chuyên gia quân sự cho rằng chỉ dựa vào video ghi hình từ mặt đất là chưa đủ để đưa ra kết luận cuối cùng về kết quả trận đánh. Những vật thể tiếp tục xuất hiện trên bầu trời có thể là đầu đạn thật, mảnh vỡ sau khi bị đánh chặn hoặc các mục tiêu nghi binh được thiết kế để đánh lừa hệ thống phòng thủ.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot là một trong những lá chắn phòng không chủ lực do Mỹ phát triển. Phiên bản hiện đại có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật. Tuy nhiên, giống như mọi hệ thống phòng thủ khác, Patriot không đạt tỷ lệ đánh chặn tuyệt đối trong mọi tình huống tác chiến.

Giới quan sát nhận định nếu Iran thực sự xuyên thủng được lưới phòng không tại Jordan, nguyên nhân có thể đến từ chiến thuật tấn công bão hòa bằng số lượng lớn tên lửa cùng lúc hoặc việc sử dụng các biện pháp nghi binh nhằm làm quá tải hệ thống phòng thủ.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang, những hình ảnh mới xuất hiện không chỉ phản ánh mức độ khốc liệt của cuộc đối đầu giữa Iran và các đối thủ trong khu vực, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống đỡ của các hệ thống phòng không hiện đại trước những đợt tập kích tên lửa quy mô lớn.

Cho đến nay, chưa có dữ liệu kỹ thuật hoặc báo cáo độc lập nào được công bố để xác nhận chính xác số lượng tên lửa bị đánh chặn cũng như mức độ thiệt hại thực tế sau vụ việc.

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