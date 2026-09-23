Lực lượng Cảnh sát cơ động kịp thời cứu cháu bé bị tai nạn giao thông

ANTD.VN - Khoảng 17 giờ ngày 22/9/2026, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cháu P.G.H (SN 2022, trú tại xã Hoạt Giang) ngã ra đường, bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa, do Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, làm Tổ trưởng, cùng các cán bộ, chiến sĩ đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã phát hiện vụ việc.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã nhanh chóng dừng phương tiện, tiếp cận hiện trường, tổ chức sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa cháu H lên xe ô tô để chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung cấp cứu.

Càn bộ chiến sĩ Phòng CSCĐ khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu

Nhờ sự chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ và sự can thiệp kịp thời của đội ngũ y tế, cháu H đã được cấp cứu, qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Nhờ sự khẩn trương và trách nhiệm, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện kịp thời

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an, chị Phạm Thanh Vân (mẹ cháu H) bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã kịp thời giúp đỡ cháu trong tình huống khẩn cấp.



Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì Nhân dân phục vụ, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.