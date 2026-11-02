CLB Công an Hà Nội muốn tiếp đà thắng lợi tại C1 châu Á

ANTD.VN - Đối mặt lịch thi đấu dày đặc và trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, song thầy trò HLV Polking đặt mục tiêu 3 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đà thắng lợi tại C1 châu Á 2026/27.

19h15 ngày 3-11 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón CLB Kyoto Sanga (Nhật Bản) tại lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League Elite - C1 châu Á 2026/27.

Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV Polking cho biết chiến thắng trước Cảng Thượng Hải tại vòng trước đã tiếp thêm sự tự tin cho Công an Hà Nội trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại đấu trường cao nhất châu lục.

"Đây là trận đấu thứ hai trên sân nhà, tôi hy vọng toàn đội sẽ tận dụng ưu thế này để có một trận đấu tốt và giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ", HLV Polking chia sẻ.

HLV Polking và Lê Văn Đô tại họp báo trước trận (Ảnh: CAHN FC)

Dành sự tôn trọng cho Kyoto Sanga, ông Polking đánh giá đây là đội bóng có truyền thống lâu đời, sử dụng nhiều ngoại binh hơn hai đối thủ cùng đến từ Nhật Bản trước đó là Gamba Osaka và Kashima Antlers.

Nhà cầm quân người Brazil chỉ ra thành công mùa trước khiến Công an Hà Nội mùa này phải căng sức cho 4 đấu trường, trong đó khắc nghiệt nhất là C1 châu Á. Điều này đặt ra vấn đề về thể lực, chiều sâu đội hình.

Dù vậy, ban huấn luyện và các cầu thủ đã làm việc với nhau thường xuyên, tất cả đều nỗ lực hết mình. Nhờ vậy, ông có thể xoay tua đội hình và sử dụng những con người tốt nhất ở các trận đấu vừa qua.

Với trận gặp Kyoto Sanga, ban huấn luyện sẽ trao đổi kỹ với bộ phận y tế trước khi chọn ra đội hình cuối cho trận gặp Kyoto Sanga. Riêng về Alan - tiền đạo ngoại binh vắng mặt trận gặp Cảng Thượng Hải hôm 27-10 vì chấn thương, nếu đủ thể lực sẽ được ra sân.

Ông Polking nhấn mạnh sau trận thắng Cảng Thượng Hải, CLB Công an Hà Nội đang có lợi thế lớn và tràn đầy tự tin. Toàn đội muốn tận dụng lợi thế này để tiếp đà thắng lợi tại C1 châu Á.

Cùng tham dự buổi họp báo, tiền vệ Lê Văn Đô cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách trước Kyoto Sanga.

"Đây là một trận đấu quan trọng. Tôi cũng như các đồng đội đang hết sức tập trung chuẩn bị cho trận đấu. Toàn đội đặt mục tiêu có điểm", Lê Văn Đô chia sẻ.