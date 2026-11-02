Giải vô địch golf quốc gia 2026 có bước ngoặt lịch sử

ANTD.VN - Golf Việt Nam chuẩn bị đón một dấu mốc đáng chú ý khi Giải vô địch quốc gia 2026 - Cúp VinFast lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc. Không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu cá nhân, giải đấu năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi các vận động viên sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo của địa phương, đơn vị mình đại diện.

Theo kế hoạch, Giải vô địch quốc gia 2026 - Cúp VinFast l diễn ra từ ngày 23 đến 28-11 tại sân Vinpearl Golf Léman, TP HCM. Điểm nhấn lớn nhất của mùa giải năm nay là lần đầu tiên golf trở thành môn thi đấu tranh huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Điều này tạo nên sự khác biệt đáng kể so với những mùa giải trước. Các golfer không chỉ hướng tới chức vô địch quốc gia mà còn phải nỗ lực mang về thành tích cho địa phương, đơn vị mà mình đại diện. Kết quả thi đấu vì thế có ý nghĩa trực tiếp đối với thành tích chung của các đoàn tại Đại hội, đồng thời tạo thêm sức cạnh tranh cho từng vòng đấu.

Giải vô địch golf quốc gia 2026: Lần đầu tranh huy chương Đại hội toàn quốc

Ra đời từ năm 2005, Giải vô địch golf quốc gia đã trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển. Từ năm 2022, với sự đồng hành của Báo Tiền Phong, giải đấu chính thức được đưa vào hệ thống các giải golf chuyên nghiệp Việt Nam, từng bước khẳng định vị trí trong lịch thi đấu quốc gia.

Ở mùa giải 2026, Ban tổ chức đưa vào tranh tài 4 nội dung, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Đây cũng là 4 nội dung tương ứng với 4 bộ huy chương của môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Đối với hai nội dung cá nhân nam và nữ, các vận động viên thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp. Mỗi golfer trải qua 3 vòng đấu, mỗi vòng 18 hố, tổng cộng 54 hố và không có cắt loại. Người có tổng số gậy thực tế thấp nhất sau khi hoàn thành cả ba vòng sẽ giành chức vô địch.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở các nội dung đồng đội, lần đầu được bổ sung vào chương trình thi đấu của giải. Theo đó, kết quả cá nhân sẽ đồng thời được sử dụng làm căn cứ lựa chọn và xếp hạt giống cho 8 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung nam và nữ bước vào vòng đối kháng loại trực tiếp.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Ngọc Châu Anh (trái) và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi gửi lời chúc thi đấu tốt tới các golfer

Địa điểm tổ chức giải năm nay là Vinpearl Golf Léman, sân golf có quy mô 36 hố, trải rộng trên diện tích khoảng 200 ha. Công trình được thiết kế theo phong cách "Riparian Habitat", lấy cảm hứng từ hệ sinh thái ven các thủy vực, kết hợp cảnh quan tự nhiên với những thử thách chiến thuật đặc trưng của golf hiện đại.

Với việc lần đầu tiên trở thành nội dung tranh huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc, Giải vô địch golf quốc gia 2026 - Cúp VinFast được kỳ vọng tạo thêm bước phát triển cho golf Việt Nam. Cuộc đua năm nay không chỉ tìm ra những nhà vô địch quốc gia mà còn mở ra sân chơi cạnh tranh trực tiếp giữa các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của môn thể thao này.