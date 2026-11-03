Chuyện gì đang xảy ra với Man City?

ANTD.VN - Từ chuỗi phong độ ấn tượng đầu mùa, Man City bất ngờ thi đấu phập phù trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Đáng chú ý, thầy trò Enzo Maresca để thua với cùng một kịch bản, như thể mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước.

Thất bại 0-1 trước Brighton là trận thua thứ 2 liên tiếp tại Premier League mùa này của đội chủ sân Etihad. Man City lộ rõ vấn đề khi họ phải tiếp đón những đối thủ ngang cơ như PSG, hay những đội có lối chơi khó chịu như Aston Villa và Brighton.

Trước Brighton, thầy trò Enzo Maresca cầm bóng tới 62%, tung ra 21 cú sút và lại còn được chơi trên sân nhà Etihad. Tuy nhiên họ không thể chuyển hóa được những cơ hội đã tạo ra thành bàn thắng, để rồi ngậm ngùi nhìn Yasin Ayari kết liễu trận đấu sau nỗ lực phá bóng bất thành của Matheus Nunes. Thậm chí, Man City đã có thể thua đậm hơn nếu như cú sút của De Cuyper không đưa bóng đi vọt xà.

Trên sân, Erling Haaland bị bắt gặp đang nổi nóng với hàng phòng ngự đội nhà. Có lẽ, tiền đạo người Na Uy cũng chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến những người đồng đội ở tuyến dưới mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến đội bóng phải trả giá bằng điểm số.

Erling Haaland và các đồng đội cần nhanh chóng cải thiện tình hình (Ảnh: Getty Images)

Trận đấu với Aston Villa cũng diễn ra với kịch bản tương tự: Man City dồn ép đối phương, tung ra số cú sút gấp đôi đội chủ nhà, phung phí cơ hội và rồi để thua. Trong một ngày thi đấu chói sáng, cú đúp của Nicolas Jackson đã nhấn chìm thầy trò Enzo Maresca.

Đáng nói hơn, Man City cũng trình diễn thứ bóng đá y hệt trong cuộc tiếp đón PSG ở Champions League. Họ tung ra tới 27 cú dứt điểm, so với con số 15 có phần khiêm tốn của nhà đương kim vô địch. Cầm bóng nhiều hơn, cộng thêm lợi thế sân nhà, thế nhưng đội chủ nhà vẫn phải nhận thất bại 2-4 đầy tiếc nuối.

Nếu như Man City chỉ để thua 1 lần với thế trận như vậy, đó có thể là tai nạn. Thế nhưng, họ để thua tới lần thứ 2, thì có thể gọi là vận đen. Nhưng để thua tới 3 trận với cùng 1 kịch bản thì rõ ràng cách vận hành của đội bóng này đang tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Người hâm mộ có thể tự an ủi rằng Man City vẫn chưa đạt được sự ăn ý như dưới thời Pep Guardiola bởi HLV Maresca mới cập bến câu lạc bộ mùa hè qua, và PSG, Brighton hay Aston Villa cũng chẳng phải những đối thủ thuộc dạng ngon ăn.

Nhưng họ quên mất một điều, Man City không hề mất thế trận hay gặp khó trước cả 3 đối thủ kể trên. Họ dồn ép, uy hiếp khung thành đối phương nhiều hơn, song không thể giải quyết trận đấu theo hướng mình muốn.

HLV Enzo Maresca cần phải tìm ra giải pháp để Man City không đánh rơi chiến thắng (Ảnh: Getty Images)

Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, họ phải trả giá cho những sai lầm của mình như một quy luật tất yếu. 2 thất bại trước Brighton và Aston Villa trực tiếp khiến Man City đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Arsenal, qua đó gióng lên hồi chuông báo động về một mùa giải trắng tay trên mọi đấu trường.

Một đội bóng lớn với tham vọng cạnh tranh các danh hiệu như MC tuyệt đối không thể liên tục phung phí các cơ hội và đánh rơi điểm số theo cách khó hiểu như vậy. Dù sao mùa giải vẫn còn rất dài, và HLV Maresca cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để khắc phục vấn đề ấy.