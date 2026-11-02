Lịch thi đấu chiều thứ Tư 4-11

13h30
Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B - THPT Phan Huy Chú Đống Đa
Sân 2, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Minh Khai Kiều Phú
Sân 3, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Xuân Đỉnh
Sân 4, Bảng Đ: THPT Trần Phú Hoàn Kiếm - THPT Wellspring
Sân 5, Bảng AA: THPT Quang Trung Hà Đông - THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai
14h30
Sân 1, Bảng X: THPT Chuyên ngữ - THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Việt Đức
Sân 3, Bảng F: THPT Nhân Chính - THPT Cầu Giấy
Sân 4, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Đồng Quan
Sân 5, Bảng G: THPT Lê Quý Đôn Đống Đa - THPT Trí Đức
15h30
Sân 1, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Trần Quốc Tuấn
Sân 2, Bảng H: THPT Thượng Cát - THPT Lương Thế Vinh
Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Phan Huy Chú Thạch Thất
Sân 4, Bảng I: THPT Nguyễn Du Thanh Oai - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
Sân 5, Bảng J: THPT FPT - THPT Chuyên Nguyễn Huệ