Tuyển bóng bàn Việt Nam được 'tiếp lửa' trước giải vô địch Đông Nam Á 2026

ANTD.VN - Đội tuyển bóng bàn Việt Nam nhận được sự khích lệ đáng kể trước thềm Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã công bố mức thưởng lên tới 80 triệu đồng cho mỗi vận động viên giành HCV, tiếp thêm động lực cho các tay vợt trước cuộc cạnh tranh tại Malaysia.

Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 15-11 tại Malaysia. Đây là một trong những giải đấu quan trọng để các tay vợt Việt Nam kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và cạnh tranh thành tích với những đối thủ hàng đầu khu vực.

Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt, thăm hỏi và động viên đội tuyển quốc gia

Trước ngày lên đường, lãnh đạo Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt, thăm hỏi và động viên đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh những lời động viên, lãnh đạo Liên đoàn cũng công bố các mức thưởng cụ thể nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của toàn đội. Đáng chú ý, Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ quyết định thưởng 50 triệu đồng cho vận động viên giành huy chương vàng, 30 triệu đồng cho huy chương bạc và 20 triệu đồng cho huy chương đồng.

Trong khi đó, Phó chủ tịch phụ trách tài chính Tống Đức Thuận cũng dành mức thưởng lần lượt 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các vận động viên đạt thành tích tương ứng.

Như vậy, nếu giành huy chương vàng tại giải đấu sắp tới, mỗi vận động viên sẽ nhận tổng cộng 80 triệu đồng tiền thưởng từ hai lãnh đạo liên đoàn. Các mức thưởng dành cho huy chương bạc và huy chương đồng lần lượt là 50 triệu đồng và 30 triệu đồng.

Động thái này cho thấy sự quan tâm và đồng hành của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đối với các thành viên đội tuyển quốc gia. Đây cũng được xem là nguồn khích lệ thiết thực, giúp các tay vợt thêm quyết tâm trong quá trình chuẩn bị, hướng tới mục tiêu mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026, đội tuyển Việt Nam đăng ký lực lượng gồm 10 vận động viên và 2 huấn luyện viên. Các tay vợt sẽ tham gia đầy đủ những nội dung đơn, đôi và đôi nam nữ.

Trong danh sách đội tuyển có nhiều gương mặt quen thuộc của bóng bàn Việt Nam như Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Trần Mai Ngọc, Lê Đình Đức và Mai Hoàng Mỹ Trang. Đây đều là những vận động viên giàu kinh nghiệm, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục thành tích tại Malaysia.