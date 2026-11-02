THPT Tân Lập và hành trình chinh phục những giới hạn mới

ANTD.VN - Dần trở thành cái tên quen thuộc ở Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô, đội tuyển trường THPT Tân Lập đang cho thấy sự trưởng thành qua từng năm. Ở mùa giải lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active, thầy trò HLV Lê Hồng Dương tiếp tục thể hiện quyết tâm với kết quả khả quan sau hai trận đầu tiên.

Với THPT Tân Lập, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô không còn là sân chơi xa lạ. Đây đã là mùa giải thứ ba liên tiếp đội bóng nhà trường tham dự, cũng là chừng ấy thời gian thầy trò HLV Lê Hồng Dương có cơ hội trải nghiệm, tích lũy và trưởng thành qua từng trận đấu.

Nhìn lại hai mùa giải trước, THPT Tân Lập từng ghi dấu ấn khi lần đầu góp mặt ở vòng tứ kết năm 2024, trước khi dừng bước tại vòng 1/16 năm 2025. Những kết quả ấy là hành trang quan trọng để đội bóng bước vào mùa giải năm nay với sự tự tin, kinh nghiệm và khát vọng chinh phục những cột mốc mới.

THPT Tân Lập đang chơi tiến bộ qua từng trận

Hành trình tại vòng bảng năm 2026 của THPT Tân Lập khởi đầu bằng cuộc đối đầu THPT Marie Curie Hà Đông ở bảng BB. Trong trận đấu có nhiều diễn biến đáng chú ý, các cầu thủ Tân Lập nhập cuộc vượt trội và liên tiếp dẫn bàn. Tuy nhiên, họ lại để đối thủ gỡ 2-2 trước khi trận đấu khép lại. Rất nhiều bài học đã nhanh chóng được rút ra.

Bước vào lượt trận thứ hai gặp THPT Đống Đa, đội bóng đã thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao hơn. Sau nhiều nỗ lực, THPT Tân Lập có được bàn thắng duy nhất nhờ công của Phạm Ngọc Chiến, học sinh lớp 12A7. Pha lập công quý giá ấy mang về chiến thắng 1-0, giúp đội bóng có thêm 3 điểm và tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.



HLV Lê Hồng Dương chia sẻ: "Sau trận hòa 2-2 đáng tiếc ở lượt ra quân và chiến thắng 1-0 ở lượt trận thứ hai, chúng tôi đánh giá đây là những kết quả khởi đầu đáng khích lệ. Điều đáng mừng không chỉ nằm ở tỉ số mà còn ở tinh thần thi đấu, sự tiến bộ và ý thức tập thể của các em qua từng trận đấu. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo, quý phụ huynh và các cổ động viên đã luôn quan tâm, đồng hành, cổ vũ cho đội tuyển. Đó là nguồn động viên rất lớn để các em tự tin thi đấu".

Với riêng Ngọc Chiến, bàn thắng vào lưới THPT Đống Đa là khoảnh khắc đáng nhớ. Cầu thủ sinh năm 2009 không giấu được niềm vui khi trở thành người ghi bàn quyết định: "Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi ghi được bàn thắng giúp đội giành chiến thắng. Tuy nhiên, em nghĩ đây là thành quả của cả tập thể, bởi tất cả các thành viên đều đã nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu. Em xin cảm ơn các đồng đội, ban huấn luyện, thầy cô, gia đình và các cổ động viên đã luôn động viên, tiếp thêm động lực cho chúng em. Em sẽ cố gắng tập luyện tốt hơn, giữ thể trạng tốt và tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Nếu có cơ hội, em mong muốn tiếp tục đóng góp bàn thắng hoặc hỗ trợ các đồng đội để đội đạt kết quả tốt nhất".

Để có mặt tại giải đấu năm nay, THPT Tân Lập đã trải qua quá trình chuẩn bị nghiêm túc. Theo HLV Lê Hồng Dương, khó khăn không nhỏ đối với đội là việc sắp xếp thời gian tập luyện, thi đấu sao cho hài hòa với nhiệm vụ học tập văn hóa của các cầu thủ. Bên cạnh đó, việc duy trì thể lực, sự gắn kết và tính ổn định trong đội hình cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm của học sinh, sự hướng dẫn của ban huấn luyện cùng sự quan tâm, tạo điều kiện từ Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và phụ huynh, đội bóng từng bước vượt qua những trở ngại để bước vào mùa giải với sự chuẩn bị tốt nhất.

Sau hai lượt trận, THPT Tân Lập đang hướng sự tập trung vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Ban huấn luyện sẽ cùng các cầu thủ nhìn lại những điểm đã làm tốt, khắc phục hạn chế và chuẩn bị kỹ lưỡng cho thử thách tiếp theo. Mục tiêu trước mắt là đạt kết quả tốt nhất để mở rộng cơ hội giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Xa hơn, đội bóng mong muốn tiến sâu nhất có thể tại mùa giải năm nay, đồng thời xây dựng hình ảnh học sinh THPT Tân Lập năng động, bản lĩnh, nhiệt huyết và thi đấu fair-play.