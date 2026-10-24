Lá thư viết tay của người con gái và nghĩa tình của chiến sĩ Công an

ANTD.VN - “Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, gần gũi với nhân dân của các đồng chí Công an phường Phúc Lợi”. Những dòng chữ viết tay mộc mạc của bà Nguyễn Thị Hạnh trong lá thư đề ngày 23/10 là lời cảm ơn gửi đến những cán bộ, chiến sĩ đã giúp bố mình, cụ Nguyễn Văn Phương, tuổi cao đi lạc, trở về nhà an toàn.

Niềm vui đoàn tụ sau những giờ phút thấp thỏm

Với người cao tuổi, chỉ một lần đi lạc cũng có thể khiến bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm, còn gia đình phải trải qua những giờ phút thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Khi cụ Nguyễn Văn Phương tuổi cao, không may đi lạc đường, người thân vô cùng lo lắng, mong ngóng từng tin tức. Nỗi bất an chỉ thực sự vơi đi khi gia đình nhận được sự hỗ trợ từ Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội).

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tình, cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường đã quan tâm hỗ trợ cụ, chủ động liên hệ với gia đình, xác minh thông tin và bàn giao cụ cho người thân khi sức khỏe bảo đảm.

Khoảnh khắc gặp lại bố, nhìn cụ bình an trở về, có lẽ với bà Nguyễn Thị Hạnh và gia đình, không gì quý giá hơn. Nỗi lo lắng được thay bằng sự nhẹ nhõm, niềm vui đoàn tụ cũng trở nên trọn vẹn hơn bởi sự giúp đỡ kịp thời, chu đáo của những người chiến sĩ Công an.

Trong bức ảnh ghi lại tại trụ sở Công an phường, cụ Phương ngồi trên ghế, bên cạnh cụ là cán bộ Công an phường và những người thân trong gia đình.

Cụ Phương trở về cùng gia đình

Những dòng chữ viết tay chứa đựng nghĩa tình

Ngày 23/10/2026, bà Nguyễn Thị Hạnh đã viết thư gửi Ban Chỉ huy Công an phường Phúc Lợi và Tổ Cảnh sát trật tự để bày tỏ lòng biết ơn. Không phải một văn bản cầu kỳ, lá thư được viết bằng nét chữ tay chân thành, từng dòng như gửi gắm sự xúc động của người con vừa trải qua những giờ phút lo lắng cho bố.

Trong thư, bà Hạnh trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo Công an phường, cùng các cán bộ trực tiếp hỗ trợ gia đình, trong đó có đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đào Hải Phong và Đại úy Lê Đình Dự, Tổ Cảnh sát trật tự. Bà bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, hỗ trợ và việc chủ động liên hệ, bàn giao bố mình trở về gia đình an toàn.

Những dòng thư cũng nhắc đến điều khiến gia đình xúc động: sự tận tình, gần gũi của cán bộ, chiến sĩ trong lúc người thân gặp khó khăn. Với gia đình bà Hạnh, sự giúp đỡ ấy không chỉ giải quyết một tình huống cụ thể mà còn cho thấy hình ảnh người chiến sĩ Công an luôn sẵn sàng có mặt khi người dân cần.

Nụ cười của cụ Phương tại trụ sở Công an phường Phúc Lợi

Lá thư khép lại bằng lời cảm ơn chân thành cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gửi tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi. Đọc những dòng chữ ấy, điều đọng lại không chỉ là sự ghi nhận dành cho một việc làm tốt, mà còn là tình cảm chân thực của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Không phải mọi chiến công đều được ghi dấu bằng những sự kiện lớn. Có những việc làm lặng thầm diễn ra trong đời sống hằng ngày, nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc với người dân. Giúp một cụ ông đi lạc trở về với gia đình là một việc làm như thế.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi, việc hỗ trợ cụ Phương là trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhưng với gia đình cụ, đó là sự giúp đỡ đáng quý trong lúc lo lắng nhất. Chính sự khác biệt ấy làm nên giá trị của những hành động tưởng chừng giản dị: điều người chiến sĩ coi là việc cần làm cũng có thể trở thành kỷ niệm khó quên đối với người dân được giúp đỡ.

Lá thư cảm ơn đầy xúc động

Lá thư của bà Nguyễn Thị Hạnh vì thế không đơn thuần là lời cảm ơn sau một sự việc. Đó còn là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử gần gũi, tận tâm của những người chiến sĩ đang ngày ngày thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở.

Một người cha trở về nhà an toàn. Một người con trút được nỗi lo. Một lá thư viết tay gửi đi bằng tất cả sự biết ơn. Những điều bình dị ấy đã kết nối thành câu chuyện đẹp về tình người, về trách nhiệm và sự sẻ chia trong cuộc sống. Và có lẽ, phần thưởng ý nghĩa nhất đối với những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi chính là nụ cười an tâm của cụ Phương, niềm vui của gia đình cùng những dòng chữ chân thành được viết bằng tình cảm của người dân.