Chuyển giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57

ANTD.VN - Ngày 20/10, Đảng ủy phường Phúc Lợi, Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của phường từ Văn phòng Đảng ủy sang Công an phường. Đồng chí Nguyễn Thế Thạch, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện lãnh đạo Công an phường và các phòng, ban chuyên môn.

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 phường do đồng chí Nguyễn Thế Thạch, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 chủ trì

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Long, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo 57 phường tính đến ngày 19/10/2026. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Long, Chánh Văn phòng Đảng ủy và Thiếu tá Đào Văn Khỏe, Phó Trưởng Công an phường ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Cơ quan hường trực Ban Chỉ đạo 57

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 của phường nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cơ quan Thường trực trong tham mưu, điều phối, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời yêu cầu Công an phường phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Long, Chánh Văn phòng Đảng ủy và Thiếu tá Đào Văn Khỏe, Phó Trưởng Công an phường đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của phường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Thiếu tá Đào Văn Khỏe khẳng định quyết tâm của tập thể Công an phường trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo; thực hiện tốt vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Việc tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Công an phường Phúc Lợi trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền số, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.