Cần đổi mới mạnh mẽ để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới

ANTD.VN - LTS: Là Phó Giám đốc Công an TPHCM (CATP) phụ trách Báo CATP (nay là Ban Chuyên đề CATP), nhân kỷ niệm 50 năm Báo CATP phát hành số báo đầu tiên, Thiếu tướng, TS Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP ghi nhận, đánh giá cao Báo CATP trong chặng đường xây dựng và phát triển. Đồng thời đồng chí cũng đặt ra yêu cầu Báo CATP phải làm tốt công tác chuyển đổi số, trở thành tờ báo đa phương tiện hiện đại trong hệ thống báo chí của ngành Công an, qua đó làm tốt công tác truyền thông của Ngành, định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp phát biểu tại một hội nghị tiếp xúc cử tri

1. Báo CATP: Dấu ấn lớn của báo chí cách mạng

50 năm, từ ngày Báo CATP phát hành số báo đầu tiên (15/6/1976 - 15/6/2026), nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, có thể khẳng định Báo CATP luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nền báo chí Cách mạng của cả nước nói chung và của Ngành nói riêng.

Lịch sử 50 năm qua Báo CATP cũng đã để lại dấu ấn lớn, trở thành một hiện tượng trong làng báo với số lượng phát hành lớn nhất và số lượng độc giả cao nhất nhì cả nước, góp phần làm phong phú, sinh động cho nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Các thế hệ làm báo của Báo CATP đã từng bước khẳng định được mình cả về nghiệp vụ báo chí lẫn bản lĩnh chính trị vững vàng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ tin tưởng, được lãnh đạo Bộ Công an và CATP tin tưởng, đánh giá cao, được Nhân dân quý mến, ủng hộ.

Không chỉ là cơ quan ngôn luận của lực lượng CATP, tờ báo còn là cầu nối quan trọng giữa Công an với Nhân dân; là cơ quan tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động cuộc đấu tranh của lực lượng CATP với các loại tội phạm; biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Báo cũng đã và đang làm tốt vai trò giám sát, phản biện; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, minh bạch, được bạn đọc tin yêu, với mục đích cuối cùng là góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp phát biểu tại một hội nghị tiếp xúc cử tri

Báo CATP cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền những chiến công, thành tích, kết quả đạt được của lực lượng CAND trên lĩnh vực bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH. Đặc biệt, Báo CATP là cơ quan ngôn luận phản bác và chống lại những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Báo CATP thể hiện mạnh mẽ tính chiến đấu, vì nhân dân phục vụ

Những kết quả đạt được của Báo CATP trong 50 năm qua đã khẳng định Báo đã và luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc CATP, Bộ Công an, Thành ủy TPHCM và các cơ quan quản lý Nhà nước trong thực hiện công tác tuyên truyền; luôn là tiếng nói có trách nhiệm của lực lượng CATP, là cầu nối giữa ngành Công an với Nhân dân - những bạn đọc của báo.

Tính chiến đấu của tờ báo cũng được khẳng định qua từng trang viết đầy nhiệt huyết và dấn thân. Các phóng viên luôn có mặt ở những điểm nóng, khó khăn, phức tạp nhất, để tạo ra được những tuyến bài phóng sự, phóng sự điều tra về hoạt động của các loại tội phạm; điều tra nhiều vụ án tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; những bài viết phản ánh kịp thời muôn mặt đời sống dân sinh; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về kinh tế và chức vụ, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cho Thành phố phát triển. Điểm nổi bật nữa của Báo CATP là sự kết hợp hài hòa giữa tính chiến đấu của báo chí Cách mạng với tính nhân văn sâu sắc. Báo không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm mà còn chú trọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội; cổ vũ cái đúng, cái thiện, người tốt, việc tốt trong Nhân dân. Là tờ báo nghĩa tình của Thành phố nghĩa tình.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, công tác xã hội từ thiện cũng là dấu ấn khó phai của Báo CATP. Hàng chục năm qua, Báo CATP đã tổ chức, vận động giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, nghèo khó, xây dựng trường học, trao quỹ học bổng, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xóa cầu khỉ nông thôn…, với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. “Ai khó khăn, nghèo khổ, hãy đến với Báo Công an” - đó là cứu cánh một thời của người dân nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào nơi có thiên tai, địch họa. Điều có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó đã làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an, những người đặt trách nhiệm phục vụ Nhân dân lên trên hết, trước hết. Truyền thống đó suốt nhiều năm qua vẫn được các thế hệ người làm báo của Báo CATP tiếp nối vẹn nguyên, dù phải trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn, đầy thử thách. Đặc biệt, trong đại địch Covid-19, cùng với nhiệm vụ tuyên truyền giữa tâm dịch, Báo CATP đã phối hợp rất tốt với các đơn vị chức năng của CATP tổ chức cuộc vận động “Công an TPHCM - Hạt gạo nghĩa tình”, trực tiếp quyên góp hàng ngàn tấn gạo, hàng trăm ngàn tấn rau củ quả, nhu yếu phẩm; hàng triệu khẩu trang cùng hàng ngàn thiết bị bảo hộ phòng, chống dịch, để vừa giúp người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, vừa giúp các bác sĩ, công an, bộ đội trực tiếp làm nhiệm vụ tại các tâm dịch.

Hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân, các phóng viên, biên tập viên của Báo CATP, bất chấp sự nguy hiểm của đại dịch, sẵn sàng lên đường cứu trợ khẩn cấp cho người dân không quản ngày đêm, gây xúc động mạnh lòng người, làm cho bạn đọc ngày càng yêu quý tờ báo.

3. Báo CATP phải làm mới mình, trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện

50 năm hình thành và phát triển của Báo CATP là một chặng đường dài, đã để lại dấu ấn lớn trong lòng bạn đọc cả nước. Đặc biệt, Báo CATP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, là tiếng nói tin cậy của CATP, là diễn đàn của Nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, báo chí đang bước vào giai đoạn phát triển rất mới, thời đại của báo chí đa phương tiện với những ứng dụng của công nghệ AI phát triển rất nhanh, đặt ra yêu cầu chuyển đổi số rất cao. Do vậy, lãnh đạo CATP đặt niềm tin vào Báo CATP, phải làm tốt công tác chuyển đổi số để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện hiện đại, đủ sức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Cùng với đó, quá trình chuyển đổi số báo chí của Báo CATP phải gắn với kinh tế báo chí truyền thông; tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn và các công nghệ mới vào hoạt động báo chí. Đây là yêu cầu cấp thiết để Báo CATP tự đổi mới mình một cách mạnh mẽ trên cả hai phiên bản Báo in và Báo điện tử cũng như các sản phẩm truyền thông trên các nền tảng xã hội. Báo có mạnh lên thì mới có thể làm tốt vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện trong hệ thống báo chí của ngành Công an.

Thiếu tướng, TS Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM