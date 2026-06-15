Hà Nội hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho người nghèo khi chuyển đổi xe xanh

ANTD.VN -Với 118/119 phiếu tán thành, HĐND TP Hà Nội khoá XVII vừa thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn TP.

Theo UBND TP Hà Nội, khi tổ chức nghiên cứu, soạn thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cần hướng tới các đối tượng, tổ chức, cá nhân chịu tác động ảnh hưởng lớn, trong đó đặc biệt là các đối tượng yếu thế, gắn với an sinh xã hội cũng như các đối tượng sử dụng phương tiện (xe máy, ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch) gắn với sinh kế hàng ngày.

Vì vậy, trong dự thảo Nghị quyết lần này, đối tượng, phạm vi được hưởng chính sách hỗ trợ cũng như các chính sách hỗ trợ đa dạng (người nghèo, cận nghèo, xe công nghệ, người dân cư trú, doanh nghiệp kinh doanh vận tải…).

Kỳ họp thứ tư, HĐND TP Hà Nội khoá XVII đã chính thông qua mức hỗ trợ đối với việc chuyển đổi sang phương tiện xanh

Tuy nhiên, sau khi tiếp thu các ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan, ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị HĐND TP cho thấy, việc có nhiều đối tượng được hưởng chính sách sẽ tác động ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối nguồn lực của thành phố, tiềm ẩn nguy cơ khó kiểm soát cũng như công bằng cho các đối tượng người dân và cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng.

Hà Nội sẽ hỗ trợ đối đa đến 20 triệu đồng cho các cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe xanh

Từ thực tế nêu trên, tiếp thu các ý kiến và để đảm bảo việc triển khai Nghị quyết này được đồng bộ với Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, trước mắt chính sách hỗ trợ của Nghị quyết thu gọn lại các đối tượng hưởng chính sách (ưu tiên hỗ trợ cho cá nhân thuộc hộ nghèo) và kết hợp với một số chính sách hỗ trợ khác cho doanh nghiệp vận tải cũng như chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đã được thống nhất.

Trong thời gian tiếp theo, UBND TP tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tính toán các phương án, chính sách hỗ trợ đảm bảo khả thi, công bằng xã hội và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực để tiếp tục trình HĐND TP Nghị quyết bổ sung các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, tại Nghị quyết này quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn vay cho đơn vị, tổ chức khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh: hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội.

Chính sách ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay vốn cho đơn vị, tổ chức khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh sẽ hỗ trợ 30% lãi suất vay vốn của hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng thương mại;

Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo trên địa bàn thành phố khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

Mức hỗ trợ bằng 100% giá trị phương tiện chuyển đổi xanh nhưng không quá 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) cho người di chuyển trong Vành đai 1 kể từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2027;

Miễn tiền vé đến hết ngày 31/12/2030 cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) hoặc đường sắt đô thị trên toàn địa bàn thành phố trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị xã hội đặc biệt của đất nước và của TP Hà Nội.