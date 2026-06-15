Nâng cao năng lực khám nghiệm hiện trường cho lực lượng Công an cấp xã

ANTD.VN - Thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp, giao nhiệm vụ cho Công an cấp xã, CATP Hà Nội đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và kỹ thuật hình sự năm 2026 nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-CAHN-PC09-PX01 ngày 8-6-2026 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Khám nghiệm hiện trường (KNHT) và Kỹ thuật hình sự (KTHS) cho cán bộ Công an cấp xã năm 2026, ngày 15-6, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Công an cấp xã trên địa bàn thành phố.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời cụ thể hóa các nội dung của Đề án hiện đại hóa công tác Kỹ thuật hình sự trong Công an nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội cho biết, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lực lượng Công an nhân dân cũng đang tập trung thực hiện chủ trương xây dựng Công an cấp xã thực sự là lực lượng trực tiếp giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, theo phương châm “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”.

"Tiễn công tác thời gian qua cho thấy, sau khi triển khai mô hình tổ chức mới, khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ đối với Công an cấp xã ngày càng lớn hơn. Nhiều nhiệm vụ trước đây chủ yếu do lực lượng Công an cấp huyện thực hiện nay đã được phân cấp, giao trực tiếp cho Công an cấp xã đảm nhiệm hoặc tham gia thực hiện.

Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội

Trong đó, các nhiệm vụ liên quan đến tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; bảo vệ hiện trường; khám nghiệm hiện trường ban đầu; phát hiện, thu giữ, bảo quản dấu vết, vật chứng; phối hợp trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng công tác điều tra, khám phá án.

Công tác bảo vệ hiện trường, phát hiện và thu thập dấu vết ban đầu có vai trò quyết định đến hiệu quả của cả quá trình điều tra. Nếu hiện trường bị xáo trộn hoặc dấu vết bị mất, việc chứng minh hành vi phạm tội sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có thể làm mất đi những chứng cứ quan trọng” - Đại tá Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lần này được xác định không chỉ là hoạt động đào tạo, tập huấn thông thường mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho lực lượng Công an cấp xã trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng tập trung trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết thực về công tác bảo vệ hiện trường; khám nghiệm hiện trường các loại vụ việc...

Lớp bồi dưỡng tập trung trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết thực về công tác bảo vệ hiện trường; khám nghiệm hiện trường các loại vụ việc; phát hiện, thu lượm, bảo quản dấu vết sinh học, hóa học, dấu vết đường vân; công tác trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự và các quy trình nghiệp vụ liên quan.

Nội dung giảng dạy được xây dựng theo phương châm “lấy thực tiễn làm trung tâm, lấy hiệu quả công tác làm thước đo”, tăng cường các chuyên đề thực hành, giúp học viên có thể vận dụng ngay vào thực tiễn công tác tại địa bàn cơ sở.

Chỉ huy Phòng Kỹ thuật hình sự cũng đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để cùng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên thảo luận, tháo gỡ.

Sau khi hoàn thành khóa học, mỗi học viên cần trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác khám nghiệm hiện trường tại đơn vị, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Khám nghiệm hiện trường và Kỹ thuật hình sự cho cán bộ Công an cấp xã năm 2026 được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 15 đến 19-6-2026; đợt 2 từ ngày 22 đến 26-6-2026.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, chương trình và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, lớp học được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật hình sự tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.