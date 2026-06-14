Công an Hà Nội đã chủ động bám sát và triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an

ANTD.VN - Chiều 14-6, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 4 Bộ Công an đã kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình 2 cấp tại CATP Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng dự buổi làm việc.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 126 điểm cầu Công an cấp xã.

Nhìn nhận, đánh giá hiệu quả công tác của Công an Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực

Trước đó, ngày 9-6, Tổ công tác thuộc Đoàn kiểm tra số 04 của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Thị Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác đã công bố quyết định và bắt đầu chương trình làm việc chuyên sâu nhằm đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới đối với CATP Hà Nội.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 4 Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Nêu yêu cầu đặt ra tại buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nêu rõ, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình Công an 2 cấp đối với Công an các đơn vị địa phương; sau một thời gian làm việc của Tổ công tác thuộc đoàn kiểm tra số 4, buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả, ghi nhận những kết quả công tác trên tất cả các mặt của CATP từ đảm bảo an ninh quốc gia, đến trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong 6 tháng đầu năm; đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của CATP, nhất là của Công an cấp xã.

Sau phần khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Thị Phương đã trình bày báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ công tác Đoàn kiểm tra số 4 trong thời gian qua tại CATP Hà Nội. Bên cạnh ghi nhận kết quả, chiến công, thành tích của CATP trong 6 tháng đầu năm, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, các đơn vị Phòng An ninh nội địa, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT TP về ma túy, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông đã tham luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kiến nghị đề xuất lãnh đạo Bộ Công an về một số biện pháp, giải pháp trên các lĩnh vực, gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng dự buổi làm việc

Cũng trong phần thảo luận, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã yêu cầu lãnh đạo các cục nghiệp vụ gồm Cục An ninh nội địa, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Cục Tổ chức cán bộ đánh giá tình hình kết quả công tác của CATP Hà Nội theo lĩnh vực công tác chuyên môn; nêu trách nhiệm hướng dẫn của Cục nghiệp vụ với Phòng nghiệp vụ của CATP. Thiếu tướng Nguyễn Thị Phương cũng có trao đổi về trách nhiệm hướng dẫn của phòng nghiệp vụ với Công an cấp xã.

Sau mỗi tham luận, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đã nêu nhận xét, đánh giá, gợi mở các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu CATP trên các lĩnh vực công tác công an, “mềm dẻo”, “linh hoạt” trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu nhất là trong công tác an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn

Khơi thông những “điểm nghẽn” phát triển thành phố

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định CATP đã để lại dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của Thủ đô.

CATP Hà Nội đã khẳng định vai trò trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô, thực hiện Đề án 06, xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt là đồng hành, khơi thông “điểm nghẽn” đang là lực cản trong sự phát triển của thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác thuộc Đoàn kiểm tra số 4 đánh giá kết quả công tác của CATP Hà Nội

“Phát huy tinh thần của một đơn vị tiên phong, UBND TP đặt nhiều kỳ vọng vào lực lượng Công an Thủ đô, tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển” – đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện pháp lý, thẩm quyền cho công an cấp xã; xây dựng Công an xã, phường thực sự là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đủ năng lực giải quyết các vụ việc phát sinh ngay trên địa bàn cơ sở, theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “người dân, doanh nghiệp chỉ cần biết, giải quyết tất cả các công việc ở cấp phường xã, không nhất thiết đi lên cấp cao hơn”.

Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu tại buổi làm việc

UBND TP đề nghị CATP tiếp tục tham mưu triệt để xử lý “điểm nghẽn” giao thông, trật tự đô thị và những vấn đề dân sinh bức xúc khác; đồng hành cùng thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng; chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh…

Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị CATP cố gắng, phấn đấu xây dựng đội ngũ CBCS Công an Thủ đô bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 15 của Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cũng đề nghị Đoàn kiểm tra số 4 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an quan tâm ủng hộ các dự án lớn của thành phố đang được triển khai.

Ghi nhận nhiều cách làm sáng tạo của Công an Hà Nội

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND và người dân thành phố đã luôn ủng hộ lực lượng Công an Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác công an; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của thành phố trong thời gian tới với lực lượng Công an nói chung.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP giới thiệu chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra số 4

“Cả nước vì Thủ đô vì Thủ đô đã vì cả nước, lãnh đạo Bộ Công an luôn sẵn sàng hỗ trợ, quan tâm Công an Hà Nội, nhưng Hà Nội phải chủ động nhận diện những khó khăn, đề xuất phương hướng giải quyết. Bộ Công an luôn sẵn sàng đồng hành cùng các đồng chí để thực hiện nhiệm vụ công tác của mình” – Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định.

Cơ bản đồng tình với dự thảo kết luận của Tổ công tác đề xuất, với các kiến nghị đề xuất của các đơn vị địa phương, CATP, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình khẩn trương hướng dẫn trả lời; những vấn đề gì vượt thẩm quyền báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết.

Đại tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhìn nhận, sau một năm triển khai mô hình công an 2 cấp, có thể nói lực lượng Công an đã giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, trong đó có một số nhiệm vụ mới và yêu cầu thực hiện trong thời gian ngắn.

Về tổng thể, CATP đã bám sát và triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Thành ủy, HĐND UBND; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và triển khai công việc, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố môi trường an ninh an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng An ninh nội địa phát biểu tại buổi làm việc

Chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng lưu ý CATP hết sức quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng, công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững được niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Công tác cán bộ phải thực hiện một cách thực chất, hiệu quả chứ không được làm qua loa, hình thức.

Đối với công tác nghiệp vụ, Công an Hà Nội cần chủ động trong việc nắm tình hình, dự báo các tình huống có thể xảy ra; rõ ràng về nhiệm vụ, thời gian thực hiện và phải hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được cập nhật thường xuyên, đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống".

“Công an Hà Nội thực sự nỗ lực trong việc thực hiện Đề án 06 nhưng không được chủ quan, lơ là mà phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, có các giải pháp cụ thể, tập trung cao độ” – đồng chí Thứ trưởng đánh giá.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đối với công tác phòng chống tội phạm, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra số 4 yêu cầu CATP phải thực hiện một cách quyết liệt, không khoan nhượng; đặc biệt là tội phạm ma túy, công nghệ cao và các loại tội phạm mới phát sinh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và phát huy vai trò của các tổ công tác đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an.

Lưu ý về công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu rõ, phải xây dựng các chi bộ, đảng bộ công an các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh; mạnh dạn đổi mới công tác cán bộ, tạo điều kiện cho các đồng chí trẻ, có năng lực phát huy hết khả năng của mình.

“Đừng bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có mà phải luôn đặt ra mục tiêu cao hơn để phấn đấu. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Công việc này đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và sự quyết tâm lớn; Bộ Công an sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để CATP hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình” – Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định.

Đánh giá cao các phương pháp cách làm sáng tạo của CATP, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đồng thời đề nghị quan tâm nhiều hơn nữa đến các mặt công tác khác như xây dựng các quy chế phối hợp với các sở, ban ngành vì điều sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra số 4 Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thay mặt lực lượng Công an Thủ đô hứa với đồng chí Thứ trưởng, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, các đồng chí lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra số 4 sẽ phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần “gương mẫu, đi đầu”, tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác, nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao; quyết tâm và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã đề ra, đảm bảo an ninh, trật tự, phát huy tốt vai trò tham mưu, xây dựng, kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô Hà Nội.

“Ngay sau Hội nghị ngày hôm nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP sẽ phân công, giao trách nhiệm cho từng đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trực tiếp làm việc với các đơn vị có liên quan để làm rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân, làm rõ nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp để nhanh chóng khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác với phương châm mọi công việc, nhiệm vụ phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tinh thần “6 rõ”, đong đếm bằng sản phẩm cụ thể” – Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.