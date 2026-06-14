Lan tỏa phong trào thi đua "Ba nhất", gần dân, vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN -Với phương châm “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, phong trào thi đua “Ba nhất” đang lan tỏa mạnh mẽ trong Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). Phong trào không chỉ là khẩu hiệu mà còn là kim chỉ nam hành động, nhắc nhở mỗi CBCS Công an phường luôn nỗ lực học hỏi, hoàn thiện bản thân, cống hiến hết mình vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phong trào thi đua “Ba nhất” được xác định với mục tiêu xây dựng tập thể đoàn kết, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Với phương châm hành động thiết thực, hiệu quả, Công an phường Vĩnh Tuy đã cụ thể hóa nội dung thi đua thành các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Công an phường Vĩnh Tuy tận tâm phục vụ nhân dân "hết việc chứ không hết giờ".

Để cụ thể hóa phong trào Ba Nhất, Công an phường Vĩnh Tuy đã xây dựng hàng loạt mô hình phù hợp với từng tổ công tác. Đó là mô hình “Điểm giải quyết thủ tục hành chính ba nhất” của tổ Cảnh sát khu vực với phương châm giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất, thuận tiện nhất và thân thiện nhất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Mô hình tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc hướng dẫn công dân cài đặt, sử dụng VNeID mức độ 2; phục vụ tận nơi cấp thẻ Căn cước lưu động cho người già yếu, người bệnh; đồng thời đồng hành cùng sĩ tử, ưu tiên rà soát và thu nhận hồ sơ cấp Căn cước cho học sinh sinh phục vụ kỳ thi chuyển cấp.

Để giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất, Công an phường chia làm 3 ca làm việc từ sáng sớm đến 22h đêm, “làm hết việc chứ không hết giờ”. Quá trình làm việc, không ít cán bộ chiến sĩ đã nhận được thư cảm ơn, thư khen từ người dân bởi tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường hưởng ứng "Hành trình giọt máu nghĩa tình 2026".

Đó là mô hình “Công tác đảm bảo ANTT, TTATGT giữa Công an phường và các trường học trên địa bàn ba nhất” của tổ Cảnh sát trật tự. Theo đó, Công an phường thường xuyên phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Công an và nhà trường duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, nắm bắt tình hình học sinh, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trường học, phân luồng giao thông trước cổng trường. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, Công an phường đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ trật tự cơ sở bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ vòng trong, vòng ngoài tại các điểm thi trên địa bàn.

Công an phường giúp đỡ một cụ bà đi lạc về với gia đình tháng 4/2026.

Bên cạnh các mô hình hướng về nhân dân, công tác tham mưu, tổng hợp cũng được nâng cao chất lượng thông qua mô hình “Học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ba nhất”. Mô hình được triển khai bằng nhiều nội dung thiết thực như nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết công việc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ của tổ luôn nêu cao ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc khoa học, gần gũi, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân. Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiệu quả của phong trào còn được thể hiện qua mô hình “Điểm nghẽn an toàn thực phẩm ba nhất” của tổ Phòng chống tội phạm. Xác định an toàn thực phẩm là 1 trong 5 “điểm nghẽn” cần tập trung giải quyết, Công an phường Vĩnh Tuy đã thực hiện hàng loạt các biện pháp, giải pháp để bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Một trong những nhiệm vụ được chú trọng là tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Công an phường Vĩnh Tuy đã thực hiện hàng loạt các biện pháp, giải pháp để bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn

Song song với công tác tuyên truyền, Công an phường tiếp tục tổ chức ký cam kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, liên tục kiểm tra các bếp ăn tập thể, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an phường đã tiến hành 362 lượt ký cam kết với các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, xử phạt hành chính 15 trường hợp vi phạm ATTP với tổng số tiền 302 triệu đồng, kiểm tra 6 bếp ăn tập thể. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an phường cùng các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của người dân trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thượng tá Phan Văn Bốn, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cho biết: Phong trào thi đua Ba nhất được Công an phường Vĩnh tuy xác định là nội dung xuyên suốt, là phương châm hành động trong toàn lực lượng. Từng tổ công tác cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, tiêu chí phù hợp với đặc thù công tác, từ đó tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa bàn, Công an phường đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế. Trên cơ sở đó, đơn vị lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và triển khai các mô hình thi đua, gồm một mô hình cấp phường và năm mô hình cấp tổ. Các mô hình đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng công tác, cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các nội dung của phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an phường Vĩnh Tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên. Hình ảnh người chiến sĩ Công an phường ngày càng gần gũi, thân thiện và nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

Với phương châm “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, phong trào thi đua “Ba nhất” đang lan tỏa mạnh mẽ trong Công an phường Vĩnh Tuy

Trong thời gian tới, Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không ngừng đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết thống nhất, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần xây dựng lực lượng Công an phường chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.