Các trường hợp đổi giấy phép lái xe theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an

ANTD.VN - Tại Dự thảo Thông tư Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, Bộ Công an đã đề xuất nhiều nội dung mới về các trường hợp đổi bằng lái xe.

Theo Điều 21 dự thảo Thông tư, các trường hợp đổi giấy phép lái xe bao gồm người có giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;

Người nước ngoài đã có giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

Trường hợp ngày, tháng, năm sinh, họ, tên, tên đệm, quốc tịch ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với căn cước công dân hoặc căn cước thì cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong căn cước công dân hoặc căn cước;

Người có nhu cầu tích hợp giấy phép lái xe không thời hạn với giấy phép lái xe có thời hạn.

Cũng theo dự thảo, hồ sơ đổi giấy phép lái xe, gồm: Giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực (bản điện tử), trường hợp do lỗi kỹ thuật không sử dụng được bản điện tử thì sử dụng bản giấy do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cấp;

Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài); Các giấy tờ khác thể hiện thông tin để đối chiếu;

Giấy xác nhận hoặc hồ sơ, giấy tờ chứng minh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản trở lên đối với trường hợp ốm đau; xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú của người đề nghị đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh đối với các trường hợp có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 1 tháng.

Về trình tự thực hiện, cá nhân gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc ứng dụng định danh Quốc gia hoặc các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân; hồ sơ phải kê khai theo hướng dẫn, chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí đổi giấy phép lái xe theo quy định và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân.

Trường hợp người dân chưa có định danh mức độ 2 hoặc chưa có dữ liệu giấy phép lái xe trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe hoặc do lỗi hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc thuộc các trường hợp có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 1 tháng mà không thể thực hiện được việc đổi giấy phép lái xe (do ốm đau, thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh) thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã nơi bố trí điểm tiếp nhận hoặc Phòng Cảnh sát giao thông…

Phòng Cảnh sát giao thông chuyển dữ liệu đến Cục Cảnh sát giao thông để quản lý tập trung và cấp giấy phép lái xe, tích hợp giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh Quốc gia hoặc các ứng dụng khác trong thời hạn 1 ngày kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp người dân có nhu cầu, Cục Cảnh sát giao thông hoặc Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức in và trả giấy phép lái xe trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Việc trả giấy phép lái xe được thực hiện tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân; trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, giấy phép lái xe được trả cho đúng cá nhân đổi giấy phép lái xe.