Đảm bảo tuyệt đối an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026

ANTD.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 có rất nhiều điểm mới và cả những “lần đầu tiên”, song với kinh nghiệm, chỉn chu, cẩn thận trong xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ, Công an Hà Nội tiếp tục bảo vệ thành công một kỳ thi tuyệt đối an ninh, an toàn; mọi vi phạm đều được phát hiện, xử lý kịp thời

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ những giây phút đầu tiên

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi dấu lần đầu tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành sau sáp nhập với số lượng thí sinh cao nhất lịch sử và nhiều thay đổi lớn. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đây là năm đầu tiên toàn bộ các khâu tổ chức thi được triển khai theo địa giới hành chính mới gồm 34 tỉnh, thành phố sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước; cũng là năm đầu tiên phương án bảo vệ thi được triển khai từ CATP đến Công an cấp xã sau sát nhập với diện tích mới, số lượng điểm thi tại nhiều địa phương tăng lên.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ trực tiếp kiểm tra điểm thi tại trường THPT Đông Anh

Trong đó, Hà Nội là địa phương đứng thứ 2 cả nước về quy mô kỳ thi, với hơn 129.000 thí sinh đăng ký thi, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm trước. Toàn thành phố có 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi.

Trước đó, vào những ngày cuối tháng 5-2026, Hà Nội đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp THPT năm 2026 cũng với quy mô không kém về số lượng thí sinh và phòng thi – có gần 124.000 thí sinh tham dự kỳ thi, 224 điểm thi, 5.300 phòng thi không chuyên, 385 phòng thi dự phòng. Đó là chưa kể trên địa bàn nhiều phường còn có điểm thi vào các trường chuyên của thành phố nên công tác bảo vệ thi kéo dài trong nhiều ngày.

CBCS Công an phường Đại Mỗ cùng các lực lượng tham gia bảo vệ thi

Chỉ huy Phòng An ninh chính trị nội bộ thông tin, trong 2 kỳ thi đã huy động hơn 3.000 CBCS từ các phòng nghiệp vụ có liên quan, Công an 126 xã phường tham gia công tác bảo vệ thi; nắm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại nơi ra in sao đề thi, các địa điểm tổ chức thi được bảo đảm tốt, không để xảy ra vấn đề gì đột xuất, bất ngờ phức tạp về an ninh trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND Thành phố và Kế hoạch của Ban chỉ đạo thi Thành phố, CATP xây dựng và triển khai Kế hoạch về bảo vệ an ninh, an toàn 2 kỳ thi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kỳ thi năm nay, nhận diện các thí sinh có thể lợi dụng trí tuệ nhân tạo, không gian mạng để thực hiện hành vi gian lận thi cử, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng công nghệ cao tấn công phá hoại kỳ thi, gian lận, tiêu cực trong thi cử và tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến kỳ thi.

Hình ảnh đẹp cán bộ Công an Thủ đô trong quá trình làm nhiệm vụ

CATP tổ chức Hội nghị quán triệt quy chế cho hàng nghìn CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kỳ thi, nhấn mạnh nguyên tắc không sử dụng điện thoại khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bảo quản đề thi; cách thức nhận biết, phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi và cách xử lý tình huống. Qua đó, đã phát hiện 1 thí sinh tại điểm thi trường trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, phường Bạch Mai sử dụng trí tuệ nhân hỗ trợ làm bài thi.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi

Trở lại với trường hợp thí sinh vi phạm tại trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng, do được tập huấn từ trước, nên khi thấy thí sinh xin phép ra ngoài ngay sau khi vừa phát đề thi, kiểm tra không phát hiện đề thi tại chỗ ngồi, Giám thị coi thi đã thông báo cho cán bộ làm nhiệm vụ giám sát ở hành lang để báo cáo Hội đồng thi, tiến hành kiểm tra, giám sát đối với thí sinh.

CBCS Công an phường Xuân Phương kiểm tra nơi để đề thi, bài thi lần cuối trước khi diễn ra 2 kỳ thi

Khi cán bộ giám sát tiếp cận đến trước cửa nhà vệ sinh thí sinh đã xé đề thi, thả vào bồn cầu để hủy đề thi và giấu điện thoại. Ngay lập tức Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và điểm thi xác minh, làm rõ.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định trên điện thoại di động của thí sinh có lịch sử của tài khoản Google Al Gemini lưu giữ 4 hình ảnh đề thi môn Lịch sử vào lúc 7h55 ngày 12-6-2026. Theo chỉ huy Phòng An ninh chính trị nội bộ, Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xác định độ mật là “Tối mật”. Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được có cơ sở xác định, thí sinh sử dụng điện thoại chụp ảnh đề thi để đăng tải lên Google AI Gemini hỗ để giải đề thi, có dấu hiệu hành vi vi phạm đăng tải tài liệu Bí mật nhà nước trên không gian mạng, tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Nhìn lại 2 kỳ thi vừa qua trên địa bàn thành phố, với sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của CATP, một mùa thi an ninh, an toàn nữa lại đi qua.

Công an phường Ba Đình phân luồng giao thông tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng

Lực lượng Công an toàn thành phố đã nghiêm túc, theo đúng kế hoạch, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi và trên toàn địa bàn thành phố được đảm bảo tốt. CATP đã phối hợp với các ngành, các cấp đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai Kế hoạch bảo vệ kỳ thi đảm bảo tuyệt đối an toàn tất cả các khâu in sao đề thi, áp tải vận chuyển đề thi bài thi và coi thi, góp phần vào việc tổ chức thành công 2 kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các phòng nghiệp vụ CATP và Công an xã, phường đã quán triệt nghiêm túc Kế hoạch của CATP, nêu cao nhận thức của CBCS tham gia bảo vệ Kỳ thi về tính chất, mức độ quan trọng của Kỳ thi; tập trung lực lượng phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan đảm bảo an toàn trong tất cả các khâu của kỳ thi; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm thi, tuyệt đối không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự như áp sát khu vực thi, tụ tập gây rối, cháy nổ, phạm pháp hình sự xung quanh các điểm thi.