Sắp tới, thi bằng lái xe phải thực hiện 12 bài sát hạch, tăng số câu hỏi lý thuyết gấp 2 lần?

ANTD.VN - Theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an, về sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường, thí sinh phải thực hiện 12 bài sát hạch, đồng thời tăng số lượng câu hỏi lý thuyết lên gần gấp 2 lần.

Tại dự thảo Thông tư quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, với nội dung sát hạch thực hành lái xe ô tô, trong đó về sát hạch lái xe ô tô trong hình, Bộ Công an đề xuất, bổ sung nội dung nếu xe chuyển hướng rẽ hoặc chuyển làn đường thí sinh phải bật đèn xi nhan theo hướng di chuyển, nếu không thực hiện mỗi lần bị trừ 5 điểm.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung nội dung nếu dừng xe tại các vị trí không đúng quy định mỗi lần bị trừ 5 điểm.

Về sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường, Bộ Công an đề xuất đoạn đường sát hạch tối thiểu 5 km.

Đoạn đường sát hạch phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và đảm bảo có đầy đủ tình huống giao thông: ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường.

Thí sinh tham gia sát hạch phải thực hiện 12 bài sát hạch, gồm: Kiểm tra an toàn xe và xuất phát; Vượt xe; Tăng tốc, chuyển làn (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông).

Chuyển hướng rẽ trái; Chuyển hướng rẽ phải; Chuyển hướng quay đầu; Tránh xe đi ngược chiều; Nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật qua đường; Dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm.

Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; Chấp hành tín hiệu đèn giao thông (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông); Mở cửa xe và kết thúc.

Trên đoạn đường sát hạch, bài sát hạch "vượt xe", "tăng tốc, chuyển làn", "chuyển hướng rẽ trái", "chuyển hướng rẽ phải", "chuyển hướng quay đầu", "tránh xe đi ngược chiều", "nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật qua đường", "dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm", "xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên", "chấp hành tín hiệu đèn giao thông" có thể thực hiện nhiều lần, không theo thứ tự.

Đặc biệt, dự thảo còn đề xuất tăng số lượng câu hỏi lý thuyết trong sát hạch lái xe. Theo đó, mô tô hạng A, A1 tăng số lượng câu hỏi trong bài sát hạch từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút tăng lên 27 phút, đạt khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi.

Xe mô tô hạng B1 tăng số lượng câu hỏi từ 25 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 19 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

Ô tô hạng B tăng số lượng câu hỏi từ 30 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

Ô tô hạng C1 tăng số lượng câu hỏi từ 35 câu lên 60 câu, tăng thời gian làm bài từ 22 phút lên 40 phút, đạt khi trả lời đúng 54/60 câu hỏi.

Ô tô hạng C tăng số lượng câu hỏi từ 40 câu lên 70 câu, tăng thời gian làm bài từ 24 phút tăng lên 47 phút, đạt khi trả lời đúng 63/70 câu hỏi.

Ô tô hạng D1, D2, D: tăng số lượng câu hỏi từ 45 câu lên 80 câu, tăng thời gian làm bài từ 26 phút tăng lên 53 phút, đạt khi trả lời đúng 72/80 câu hỏi.

Ô tô hạng C1E, CE, D1E, D2E, DE Tăng số lượng câu hỏi từ 45 lên 90 câu; thời gian làm bài từ 26 phút tăng lên 60 phút, đạt khi trả lời đúng 81/90 câu hỏi.