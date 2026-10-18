Kịp thời ngăn chặn vụ xô xát trong đêm

ANTD.VN - Tiếp nhận tin báo về vụ việc gây mất an ninh, trật tự, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh CATP Hà Nội đã khẩn trương có mặt, phối hợp Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội kịp thời ngăn chặn 3 người đang xô xát, có sử dụng hung khí.

Khoảng 1h05 ngày 15-10-2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại khu vực số 11 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, đã điều động lực lượng thuộc Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương đến hiện trường xác minh, xử lý.

Tại đây, Tổ công tác phát hiện 3 người đang giằng co, xô xát, có sử dụng hung khí, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực. Với tinh thần khẩn trương, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã phối hợp Công an phường Vĩnh Tuy triển khai các biện pháp ngăn chặn, khống chế 3 người liên quan, thu giữ tại chỗ 1 dao phay bản vuông, dài khoảng 25cm.

Tổ công tác phối hợp CAP Vĩnh Tuy ngăn chặn vụ xô xát

Xác minh ban đầu, xác định 3 người liên quan gồm P.Đ.L (SN 1990); N.Đ.T. (SN 2005) và P.T.T. (SN 1991). Cả 3 người đều trú tại Hà Nội. Tại hiện trường ghi nhận P.Đ.L. và N.Đ.T. có nhiều vết thương trên người.

Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa những người liên quan.

Sau khi khống chế, ngăn chặn vụ việc, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã bàn giao những người liên quan cùng tang vật cho Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, hành vi của từng người để xử lý theo quy định của pháp luật.