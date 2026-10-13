Triệu tập nhóm tụ tập gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng

ANTD.VN - Đáng chú ý trong nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội có cả đối tượng mới 14 tuổi.

Ngày 13-10-2026, chỉ huy Công an phường Từ Liêm cho biết đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đấu tranh, truy xét nhóm thanh niên gây rối rạng sáng 12-10-2026 tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình.

Điều tra ban đầu đã triệu tập 8 đối tượng gồm: Vũ Biên Cương (SN 2008); Ngô Quốc Khánh (SN 2007); Vũ Hữu Đô (SN 2009); Trần Mạnh Hùng (SN 2005); Vũ Phúc Nam (SN 2005); Vũ Văn Hoàng (SN 2007) cùng trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng; Phan Thế Quang (SN 2011) trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội; Đào Gia Huy (SN 2012) trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội.

Nhóm đối tượng bị Công an phường Từ Liêm triệu tập

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận rạng sáng 12-10-2026, qua xem tiktok thấy nhóm hẹn đua xe tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, các đối tượng này rủ nhau đi từ xã Vân Canh, Hà Nội điều khiển xe máy theo đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực- Lê Đức Thọ và ra phía cửa sân vận động Mỹ Đình.

Tại đây, các đối tượng chạy nhập vào nhóm đua khoảng hơn 10 xe máy kẹp 2, kẹp 3, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, di chuyển khoảng 4 vòng xung quanh khu vực đường trước cửa sân vận động Mỹ Đình.

Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục phối hợp các đơn vị đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng khác, xử lý nghiêm theo quy định.