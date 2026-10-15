ANTD.VN - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, làm rõ và xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật, trong những ngày qua, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục truy xét, triệu tập thêm 17 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng tại Sân vận động Mỹ Đình.

Các đối tượng bị triệu tập gồm: N.X.N (sinh năm 2008), N.V.C (sinh năm 2008), T.Q.B (sinh năm 2007), C.N.Q (sinh năm 2008), N.B.N (sinh năm 2008), Đ.Q.K (sinh năm 2008), N.P.Đ.T (sinh năm 2008), P.N.A (sinh năm 2010), H.M.K (sinh năm 2007), L.H.T (sinh năm 2008), N.P.V (sinh năm 2009), N.A.T (sinh năm 2008), T.T.A (sinh năm 2009), N.M.T (sinh năm 2009), Đ.V.Đ (sinh năm 2008), N.T.M (sinh năm 2008) đều ở tại thành phố Hà Nội và Đ.D.K (sinh năm 2003) trú tại tỉnh Phú Thọ.

17 đối tượng bị triệu tập

Trước đó, Công an phường Từ Liêm, Phòng CSHS, Phòng CSGT đã phối hợp, điều tra truy xét triệu tập 8 đối tượng gồm: Vũ Biên Cương (SN 2008); Ngô Quốc Khánh (SN 2007); Vũ Hữu Đô (SN 2009); Trần Mạnh Hùng (SN 2005); Vũ Phúc Nam (SN 2005); Vũ Văn Hoàng (SN 2007) cùng trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng; Phan Thế Quang (SN 2011) trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội; Đào Gia Huy (SN 2012) trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội.

Công an phường Từ Liêm tăng cường tuần tra kiểm soát, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

Tính đến thời điểm hiện tại, liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập 25 đối tượng và vẫn đang tiếp tục truy xét những người có liên quan, củng cố tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý về Tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, qua làm việc, các đối tượng khai nhận rạng sáng 12-10-2026, qua xem tiktok thấy nhóm hẹn đua xe tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, đã rủ nhau đi từ xã Vân Canh, Hà Nội điều khiển xe máy theo đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực- Lê Đức Thọ và ra phía cửa sân vận động Mỹ Đình.

Tại đây, các đối tượng tạo thành nhóm đua khoảng hơn 10 xe máy kẹp 2, kẹp 3, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, di chuyển khoảng 4 vòng xung quanh khu vực đường trước cửa sân vận động Mỹ Đình.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện thông tin về nhóm đua xe tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, Công an phường đã nhanh chóng đề nghị với Phòng CSHS, Phòng CSGT phối hợp truy xét, làm rõ hành vi của các đối tượng.

"Địa bàn phường rộng, có nhiều tuyến đường lớn, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe. Nhận thức rõ về thực trạng địa bàn, Công an phường Từ Liêm sẽ tăng cường tuần tra, bổ sung quân số, tạo nên sức mạnh ngăn chặn việc đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Công an phường cũng đã xây dựng phương án tuần tra kiểm soát, phối hợp tổ công tác 141 trên địa bàn, chủ động phòng ngừa tình trạng này. " - Thượng tá Lê Xuân Hanh khẳng định.

Trong số thanh thiếu niên có hành vi vi phạm, có em chỉ 14 tuổi, mặc đồng phục học sinh. Do đó, Công an phường khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là việc sử dụng mạng xã hội; chủ động nhắc nhở con em không tham gia các hội, nhóm có nội dung cổ súy đua xe, tụ tập gây rối, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

"Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không cổ vũ, tham gia các hoạt động đua xe, gây rối trật tự công cộng; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô" - chỉ huy Công an phường Từ Liêm đề nghị.