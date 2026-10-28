Kịp thời hỗ trợ học sinh đi lạc trở về với gia đình

ANTD.VN - Ngày 28/10, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ một học sinh tiểu học đi lạc trên địa bàn, giúp cháu trở về an toàn với gia đình.

Cháu bé được xác định là cháu L.H.N., sinh năm 2018, hiện đang học lớp 3 của một trường tiểu học trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Phúc Lợi đã tiếp nhận, hỗ trợ cháu khi đi lạc, không có người thân đi cùng. Các cán bộ, chiến sĩ đã đưa cháu về trụ sở Công an phường, chăm sóc, bảo đảm an toàn, đồng thời xác minh thông tin, liên hệ tìm người thân.

Trong lúc gia đình đang lo lắng tìm kiếm, thông tin từ Công an phường đã giúp người thân nhanh chóng tìm được cháu. Khi đến trụ sở, gia đình vui mừng, xúc động khi thấy cháu khỏe mạnh, an toàn và được các cán bộ, chiến sĩ tận tình chăm sóc.

Cháu N trở về với bố mẹ

Ngay trong ngày, mẹ cháu N. đã viết thư gửi Ban Chỉ huy Công an phường Phúc Lợi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời giúp gia đình tìm lại con. Trong thư, gia đình đặc biệt cảm ơn lực lượng Công an đã tiếp nhận, bảo đảm an toàn cho cháu và hỗ trợ gia đình đoàn tụ.

Việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, gần gũi với Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi; qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.