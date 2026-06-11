Kiệt tác 'Phòng thủ Sevastopol' bị phá hủy sau vụ tấn công UAV của Ukraine

ANTD.VN - Kiệt tác “Phòng thủ Sevastopol” bị phá hủy nặng sau trận tập kích UAV, Nga cáo buộc Ukraine cố tình nhắm mục tiêu tấn công vào di sản văn hóa.

Một phần của bức tranh toàn cảnh Phòng thủ Sevastopol

Bức tranh toàn cảnh lịch sử “Phòng thủ Sevastopol (1854-1855)” của họa sĩ Franz Roubaud bị phá hủy gần như hoàn toàn sau vụ cháy do UAV tấn công vào bảo tàng ở Sevastopol ngày 10-6, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev cho biết.

Đăng trên Telegram, ông Razvozhaev cho biết bức tranh dài 115m, cao 14m đã bị hư hại nghiêm trọng trong vụ tấn công bằng UAV gây hỏa hoạn tại bảo tàng.

Tác phẩm này được danh họa Franz Roubaud dành nhiều năm để vẽ và hoàn thành vào năm 1904, sau đó chuyển tới Sevastopol và trở thành biểu tượng của thành phố cảng Crimea.

Bức tranh 120 năm tuổi tái hiện cuộc phòng thủ của quân đội Nga trước liên quân Anh - Pháp trong Chiến tranh Crimea 1854-1855.

Để dập lửa, hơn 80 lính cứu hỏa cùng 22 phương tiện chuyên dụng đã được huy động.

“Họ cố tình tấn công thứ quý giá nhất với chúng tôi, cố phá hủy bản chất của chúng tôi. Chỉ có kẻ thoái hóa hoàn toàn mới làm vậy”, ông Razvozhaev viết.

Thống đốc Sevastopol khẳng định: “Ukraine sẽ không bao giờ phá hủy được những thứ ăn sâu trong gene của chúng ta. Chúng ta sẽ khôi phục tất cả”.

Ông Razvozhaev cũng nhắc lại rằng bức tranh này từng bị pháo kích dữ dội của quân Đức Quốc xã cuối tháng 6-1942. Khi đó, lính cứu hỏa, binh sĩ và thủy thủ Liên Xô đã liều mình cứu 86 mảnh tranh khỏi đám cháy. Sau chiến tranh, các chuyên gia “đã làm điều không thể, về cơ bản tái tạo lại kiệt tác”.

Đại diện bảo tàng cho biết, một số mảnh của tác phẩm đã được cứu và sẽ đưa vào triển lãm riêng.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, bức tranh panorama Sevastopol sẽ được khôi phục và sẽ đẹp hơn trước. Ông cũng lên án ác cuộc tấn công nhằm vào di sản văn hóa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm 9-6, 326 UAV Ukraine bị phòng không bắn hạ tại nhiều khu vực của Nga.

Cùng lúc, Nga thực hiện tấn công quy mô lớn vào Ukraine, nhắm vào căn cứ hải quân, kho đạn, kho nhiên liệu, hạ tầng giao thông - năng lượng, điểm phóng UAV và nơi tập kết tạm thời của quân đội Ukraine.

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