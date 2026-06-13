Mỹ tuyên bố tiêu diệt trùm băng đảng ma túy khét tiếng Venezuela

ANTD.VN - Mỹ cho biết trùm băng đảng ma túy "khủng bố" đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công ở Venezuela.

Video do Mỹ công bố về vụ tấn công tiêu diệt trùm băng đảng ma túy ngày 12-6-2026

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch nhắm vào thủ lĩnh Tren de Aragua, Hector Rusthenford Guerrero Flores, thường được biết đến với biệt danh Nino Guerrero, đã được thực hiện vào đầu tuần này với sự phối hợp của chính quyền Venezuela.

Ông Hegseth cho biết chiến dịch này là "cam kết chung của Mỹ và Venezuela nhằm chống lại các phần tử khủng bố ma túy và ngăn chặn chúng tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ở bán cầu của chúng ta”.

Tướng Francis Donovan, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, cho biết: "Guerrero là một kẻ đào tẩu bị truy nã, bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội ra lệnh, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các hành vi khủng bố và bạo lực tại Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi chiến dịch này là một phần trong nỗ lực chống tội phạm bạo lực tại Mỹ. “Hành động này được phối hợp chặt chẽ với những người bạn của chúng tôi ở Venezuela, những người mà chúng tôi đang hợp tác rất tốt" - ông Trump viết trên Truth Social.

Mỹ đã xếp Tren de Aragua vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Băng đảng này hoạt động tại nhiều quốc gia ở Mỹ Latinh, trong đó có Colombia, Peru và Chile.

Tháng 12-2025, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố Guerrero với các cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức, ma túy và vũ khí.

Khi đó, Công tố viên liên bang Jay Clayton nhận định Guerrero là nhân vật chủ chốt đứng sau quá trình biến Tren de Aragua thành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ Ngoại giao Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án Guerrero.

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