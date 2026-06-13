Rơi máy bay vận tải quân sự Ấn Độ, 5 người tử vong

ANTD.VN - Sáng 13-6, máy bay vận tải An-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) đã bị rơi và bốc cháy tại căn cứ không quân ở Jorhat, bang Assam, khiến 5 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay

Không quân Ấn Độ xác nhận 5 người thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Trong số những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn có Thiếu tá Prashant Singh, Trung úy Shubham Kumar và Trung sĩ Jitendra Sharma.

Không quân Ấn Độ bày tỏ vô cùng tiếc thương trước cái chết của 5 người trong vụ tai nạn máy bay An-32 tại Jorhat, bang Assam. “Chiếc máy bay An-32 của IAF đã gặp tai nạn trong một chuyến bay thường lệ vào khoảng 10h sáng nay tại Jorhat, Assam. Công tác bảo vệ hiện trường và điều tra ban đầu đang được tiến hành. IAF vô cùng tiếc thương trước sự mất mát về sinh mạng và sát cánh cùng các gia đình nạn nhân trong thời điểm đau buồn này”, IAF cho biết.

Theo báo cáo ban đầu, máy bay An-32 đã rơi xuống khuôn viên căn cứ không quân khi hạ cánh, gây ra hỏa hoạn sau vụ tai nạn. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã ngay lập tức được triển khai đến hiện trường để khống chế đám cháy và đánh giá tình hình.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

An-32 là máy bay vận tải quân sự có 2 động cơ phản lực cánh quạt mạnh mẽ, được sử dụng làm “ngựa chiến” của Không quân Ấn Độ. Không quân Ấn Độ hiện vận hành khoảng 100 chiếc máy bay này.

An-32 được thiết kế để hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt và khí hậu nhiệt đới nóng bức. Nó có thể vận chuyển tối đa 7,5 tấn hàng hóa, 50 hành khách hoặc 42 lính dù, và được sử dụng rộng rãi để thả hàng tiếp tế ở các vùng hẻo lánh.