Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nói về việc Thống đốc BOJ vắng mặt tại cuộc họp chính sách tiền tệ

ANTD.VN - Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki cho rằng việc Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vắng mặt sẽ không ảnh hưởng đến cuộc họp chính sách tiền tệ của ngân hàng này vào tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki

Bộ trưởng Satsuki đưa ra bình luận trên vào ngày 12-6 sau cuộc họp Nội các.

Thống đốc BOJ Ueda Kazuo đang nhập viện để điều trị một bệnh truyền nhiễm từ ngày 9-6. Trước đó, BOJ cho biết ông dự kiến nằm viện khoảng 2 tuần và sẽ làm việc từ xa.

Cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày sẽ bắt đầu vào hôm 15-6. Theo các nguồn tin, các thành viên Hội đồng BOJ đang hướng tới việc nâng lãi suất cơ bản từ mức 0,75% hiện tại lên khoảng 1%.

Phó Thống đốc Himino Ryozo sẽ chủ trì cuộc họp chính sách, còn Phó Thống đốc Uchida Shinichi chủ trì cuộc họp báo sau đó. Bộ trưởng Katayama cho biết sắp xếp này sẽ đảm bảo rằng sự vắng mặt của ông Ueda không ảnh hưởng đến tiến trình cuộc họp.