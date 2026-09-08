Trung Quốc áp biện pháp chống bán phá giá với hóa chất sản xuất chip của Nhật Bản

ANTD.VN - Từ ngày 8-9, Trung Quốc bắt đầu yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu dichlorosilane từ Nhật Bản nộp khoản tiền bảo đảm chống bán phá giá, với mức từ 80,8% đến 99,2%.

Dichlorosilane là hóa chất quan trọng được sử dụng trong quá trình sản xuất nhiều loại chất bán dẫn

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quyết định được đưa ra sau khi kết quả điều tra sơ bộ xác định các sản phẩm dichlorosilane có xuất xứ Nhật Bản được bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá bị cho là thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Cơ quan này cũng cho rằng có mối quan hệ trực tiếp giữa hoạt động bán phá giá và thiệt hại của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo biện pháp tạm thời, các nhà nhập khẩu phải nộp tiền bảo đảm cho cơ quan hải quan Trung Quốc dựa trên trị giá hàng hóa và mức áp dụng đối với từng nhà sản xuất.

Công ty Denal Silane có trụ sở tại Tokyo chịu mức 80,8%, trong khi Shin-Etsu Chemical và các doanh nghiệp Nhật Bản khác chịu mức 99,2%.

Dichlorosilane (DCS) được sử dụng chủ yếu trong công đoạn lắng đọng màng mỏng trên bề mặt vật liệu bán dẫn.

Hóa chất này phục vụ sản xuất chip logic, chip nhớ, chip tương tự cùng một số vật liệu như màng silicon carbide, silicon nitride, silicon oxide và polysilicon.

Nhật Bản là quốc gia có thế mạnh trong sản xuất dichlorosilane siêu tinh khiết, loại vật liệu đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao trong ngành bán dẫn.

Trong khi đó, Trung Quốc đang thúc đẩy năng lực tự chủ ở các khâu thượng nguồn của chuỗi cung ứng chip, bao gồm hóa chất, vật liệu và thiết bị sản xuất.

Nhật Bản từng là nhà cung cấp dichlorosilane lớn nhất cho Trung Quốc, trước khi bị Hàn Quốc vượt qua vào năm 2025.

Trong tháng 7-2026, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 2,6 triệu USD hóa chất này từ Nhật Bản, tương đương gần 33% tổng kim ngạch nhập khẩu dichlorosilane của nước này trong tháng.

Bộ Thương mại Trung Quốc bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với dichlorosilane có xuất xứ Nhật Bản ngày 7-1-2026, sau khi nhận được đơn đề nghị từ một doanh nghiệp vật liệu điện tử đại diện ngành sản xuất trong nước.

Khi khởi động điều tra, phía Trung Quốc cho biết lượng dichlorosilane nhập khẩu từ Nhật Bản có xu hướng tăng trong giai đoạn 2022-2024, trong khi giá bán giảm tổng cộng khoảng 31%.

Phản ứng trước quyết định trên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết Tokyo đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ và chính thức yêu cầu Bắc Kinh rút lại biện pháp trên. Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và có phản ứng phù hợp.