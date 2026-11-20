ANTD.VN - Đưa ra thông tin gian dối khi đặt mua hàng tại các cửa hàng, siêu thị điện máy, Trần Văn Tuấn đã chiếm đoạt nhiều tài sản có tổng trị giá 58,5 triệu đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú tại xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên), ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Văn Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tống đạt các quyết định, lệnh đối với bị can

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 phê chuẩn theo quy định.

Theo kết quả điều tra, ngày 30-4, Trần Văn Tuấn đặt mua tivi và máy giặt tại siêu thị Điện máy Xanh, cơ sở Thụy Lôi và ngày 1-5-2026, đối tượng tiếp tục đặt mua tủ lạnh và máy giặt tại cửa hàng điện máy Nam Anh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, Tuấn đã chiếm đoạt số tài sản của 2 đơn vị bán hàng trên, với tổng trị giá tài sản đã chiếm đoạt là 58,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 2-5, Tuấn cũng đã đưa ra thông tin gian dối khi đặt mua điện thoại di động Vivo X200 Pro Mini 5G trên sàn thương mại điện tử Shopee, sau đó chiếm đoạt chiếc điện thoại của nhân viên giao hàng SPX, trị giá tài sản đã chiếm đoạt là 19 triệu đồng.

Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ việc trên.

Qua quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ Trần Văn Tuấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 3 lần, với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt là 77,5 triệu đồng.

Ngoài vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, Trần Văn Tuấn còn là bị can bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.