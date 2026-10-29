Kệ Công Nghiệp VNT - Xu hướng tối ưu kho hàng hiện nay

ANTD.VN -Trong bối cảnh chi phí mặt bằng, nhân công và vận hành ngày càng được doanh nghiệp quan tâm, tối ưu không gian kho đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng trong quản lý logistics.

Theo ông Nguyễn Linh – Trưởng phòng Kỹ thuật lắp đặt Kệ Công Nghiệp VNT, xu hướng thiết kế kho hiện nay không chỉ tập trung vào việc tăng số lượng vị trí lưu trữ mà hướng đến sự cân bằng giữa sức chứa, khả năng tiếp cận hàng hóa và hiệu quả vận hành.

Không gian kho đang được nhìn nhận theo cách khác

Trong mô hình kho truyền thống, hàng hóa thường được đặt trực tiếp trên sàn hoặc phân bổ theo từng khu vực. Cách bố trí này có thể phù hợp với kho quy mô nhỏ, nhưng khi số lượng hàng hóa và mã sản phẩm tăng lên, những hạn chế bắt đầu xuất hiện.

Diện tích sàn nhanh chóng bị lấp đầy, lối đi bị thu hẹp, việc tìm kiếm hàng hóa mất nhiều thời gian và quá trình kiểm kê cũng trở nên phức tạp hơn.

Trong khi đó, một phần đáng kể không gian theo chiều cao có thể chưa được khai thác hiệu quả.

“Tối ưu kho không đồng nghĩa với việc đưa càng nhiều hàng vào kho càng tốt. Một hệ thống hiệu quả phải giúp doanh nghiệp tăng sức chứa nhưng vẫn đảm bảo khả năng nhập xuất, kiểm kê và di chuyển hàng hóa thuận tiện”, ông Nguyễn Linh chia sẻ.

Từ góc độ kỹ thuật, đây là sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy thiết kế kho. Không gian lưu trữ không còn được đánh giá đơn thuần bằng diện tích mặt sàn mà được xem xét trên tổng thể cả chiều dài, chiều rộng và chiều cao nhà kho.

Tận dụng chiều cao để gia tăng sức chứa

Một trong những xu hướng được nhiều doanh nghiệp quan tâm là tận dụng không gian theo chiều đứng.

Với cùng một diện tích mặt bằng, hệ thống kệ Pallet được thiết kế nhiều tầng có thể tạo ra thêm các vị trí lưu trữ mà không cần mở rộng nhà kho. Đây là giải pháp đặc biệt đáng chú ý đối với những doanh nghiệp đang gặp giới hạn về diện tích nhưng vẫn có nhu cầu tăng lượng hàng tồn kho.

Tuy nhiên, việc tận dụng chiều cao không thể thực hiện một cách tùy ý. Chiều cao nhà kho, tải trọng hàng hóa, khoảng cách giữa các tầng kệ, chiều cao nâng của xe nâng và các yêu cầu về an toàn đều cần được tính toán trước khi triển khai.

Vẫn theo ông Nguyễn Linh, chiều cao kho là một nguồn tài nguyên quan trọng nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được đưa vào thiết kế một cách có tính toán.

Một hệ thống kệ quá thấp có thể bỏ phí không gian phía trên. Ngược lại, nếu thiết kế vượt quá khả năng khai thác của thiết bị nâng hạ, doanh nghiệp có thể tăng vị trí lưu trữ nhưng lại gặp khó khăn trong quá trình vận hành.

Lựa chọn kệ kho hàng dựa trên đặc điểm hàng hóa

Thực tế triển khai cho thấy mỗi kho hàng có một đặc điểm khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn hệ thống kệ tải nặng kho hàng cũng cần xuất phát từ loại hàng hóa và phương thức vận hành thay vì chỉ dựa vào giá thành.

Đối với kho có nhiều mã hàng và cần tiếp cận trực tiếp từng pallet, kệ Selective thường được cân nhắc nhờ khả năng tiếp cận từng vị trí tương đối thuận tiện.

Trong những trường hợp doanh nghiệp muốn tăng mật độ lưu trữ, kệ Double Deep có thể là lựa chọn phù hợp khi cho phép bố trí pallet theo chiều sâu và giảm phần diện tích dành cho lối đi.

Với kho lưu trữ số lượng lớn hàng hóa đồng nhất, kệ Drive-in có khả năng tận dụng không gian theo chiều sâu, phù hợp với những mô hình ưu tiên mật độ lưu trữ.

Trong khi đó, kệ Flow Rack hướng đến những kho cần tổ chức dòng hàng theo trình tự, hỗ trợ quá trình luân chuyển và kiểm soát hàng hóa.

Đối với nguyên vật liệu, thành phẩm hoặc hàng hóa có trọng lượng lớn, kệ hạng nặng cần được tính toán cụ thể về tải trọng, kích thước tầng và phương án nâng hạ.

Xu hướng kho hàng hướng đến hiệu quả tổng thể

Sự phát triển của hoạt động sản xuất và logistics đang khiến yêu cầu đối với kho hàng ngày càng cao. Doanh nghiệp không chỉ cần nhiều vị trí lưu trữ hơn mà còn cần tốc độ xử lý nhanh, khả năng kiểm soát tốt và tối ưu chi phí vận hành.

Theo góc nhìn của ông Nguyễn Linh, xu hướng tối ưu kho trong thời gian tới sẽ tiếp tục dịch chuyển từ tư duy “tăng diện tích lưu trữ” sang “tăng hiệu quả trên từng mét vuông không gian”.

Kệ Công Nghiệp VNT cung cấp các giải pháp kệ kho hàng, kệ pallet và kệ hạng nặng phục vụ nhiều mô hình lưu trữ khác nhau.

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