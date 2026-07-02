Dải Gaza 1.000 ngày chìm trong lửa đạn: Tương lai vô định của hơn 2 triệu người dân

ANTD.VN - Ngày 2-7, cuộc xung đột tại Dải Gaza bước sang ngày thứ 1.000 kể từ sau cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào miền Nam Israel.

Nhà cửa bị phá hủy trong các đợt không kích của Israel vào Gaza ngày 2-7-2026

Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập, xung đột vẫn diễn ra hàng ngày tại vùng đất này, đẩy hơn 2 triệu người Palestine vào một tương lai vô định giữa những đống đổ nát hoang tàn.

Mệt mỏi, kiệt quệ và mất phương hướng là tâm trạng bao trùm lên cả người dân Palestine lẫn người dân Israel sau gần 3 năm đối đầu nghẹt thở.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã chính thức có hiệu lực từ ngày 10-10-2025, các đợt không kích và pháo kích của quân đội Israel vẫn diễn ra gần như hàng ngày.

Theo số liệu mới nhất từ cơ quan Y tế Gaza, đã có thêm 1.053 người Palestine thiệt mạng chỉ tính riêng từ khi có lệnh ngừng bắn, nâng tổng số người chết tại Dải Gaza lên con số kinh hoàng 73.066 người.

Trong số các nạn nhân xấu số mới nhất có cả những nữ sinh đang trên đường đến trường và các bà mẹ ôm con nhỏ.

Dù có thỏa thuận đình chiến, quân đội Israel vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát thực địa. Từ mức kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ Dải Gaza vào thời điểm tháng 10 năm ngoái, Chính phủ Israel hiện đã bành trướng vùng kiểm soát và tuyên bố đặt mục tiêu nắm giữ tới 70% diện tích dải đất này.

Tòa nhà ở Jabaliya, Dải Gaza bị phá hủy ngày 2-7-2026

Liên hợp quốc vừa phát đi cảnh báo khẩn việc mở rộng quy mô quân sự của Israel đang đẩy dân thường vào những "vùng nguy hiểm cái chết" do ranh giới phân định trên mặt đất hoàn toàn mập mờ. "Mọi thứ đang ở quá xa mức bình thường tối thiểu", Giám đốc khu vực của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế Nicolas von Arx thừa nhận.

Tiến trình hòa bình được kỳ vọng do Ủy ban Hòa bình - cơ quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập và dẫn dắt hiện đang rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn.

Nhà ngoại giao cấp cao phụ trách giám sát lệnh ngừng bắn, ông Nickolay Mladenov, xác nhận các bước thực thi tiếp theo đang bị nghẽn lại ở điều khoản cốt lõi là yêu cầu giải giáp vũ khí hoàn toàn đối với lực lượng Hamas.

Hiện hơn 2 triệu người dân Gaza đang sống kiệt quệ trong các lán trại tạm bợ hoặc phân còn sót lại của các tòa nhà bị đánh bom. Mọi cửa khẩu biên giới vào Gaza vẫn bị siết chặt nghiêm ngặt.