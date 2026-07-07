Liên hợp quốc hoan nghênh động thái 'buông bỏ' của Hamas tại Gaza

ANTD.VN - Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7-7 đã ra tuyên bố mang tính lịch sử khi quyết định giải thể Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ và chính thức chuyển giao toàn bộ quyền lực quản lý hành chính Dải Gaza cho một Ủy ban kỹ trị chuyển tiếp của Palestine.

Trẻ em vui chơi bên đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy tại Dải Gaza

Bước đi mang tính đột phá này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng chia rẽ chính trị kéo dài và khơi thông thế bế tắc trong công tác nhân đạo, tái thiết vùng đất bị tàn phá sau xung đột.

Theo thông báo chính thức từ lực lượng Hamas, tổ chức này đã giải thể hoàn toàn bộ máy hành chính dân sự cũ tại Dải Gaza. Quyền lực điều hành dải đất này được chuyển giao cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG). Ủy ban này gồm 15 thành viên độc lập, tập hợp các học giả và chuyên gia không thuộc phe phái chính trị nào.

Để bảo đảm đời sống dân sinh không bị đảo lộn và tránh xảy ra khoảng trống quyền lực nguy hiểm, toàn bộ hệ thống công chức chuyên môn thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục và dịch vụ công ích hiện tại vẫn sẽ giữ nguyên vị trí công tác.

Tuy nhiên, họ sẽ chấm dứt việc báo cáo cho Hamas và chuyển sang hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Ủy ban mới theo đúng lộ trình đã được đồng thuận.

Đại diện Hamas khẳng định quyết định này là minh chứng cho thấy phong trào sẵn sàng nhượng bộ vì lợi ích của người dân, nhằm xóa bỏ cớ bao vây và cản trở quốc tế đối với Gaza.

Phát biểu tại New York, ông Stephane Dujarric - Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, tuyên bố Liên hợp quốc hoan nghênh mọi bước đi thực chất giúp đóng góp vào việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn, bảo vệ dân thường và cung cấp viện trợ nhân đạo thông suốt.

Liên hợp quốc khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hướng tới một chính quyền Palestine thống nhất và hợp pháp dưới sự lãnh đạo toàn diện của Chính quyền Trung ương Palestine (PA).

Mặc dù việc chuyển giao quyền lực dân sự và hành chính được đánh giá là một tín hiệu tích cực, giới quan sát địa chính trị Trung Đông nhận định thách thức lớn nhất vẫn nằm ở quyền kiểm soát an ninh.

Hội đồng Hòa bình - cơ quan quốc tế giám sát tiến trình chuyển tiếp - nhấn mạnh rằng một cuộc chuyển giao thực chất bắt buộc phải đi đến việc hợp nhất và bàn giao toàn bộ các lực lượng vũ trang tại Gaza dưới sự kiểm soát độc quyền của một cơ cấu an ninh chính thức.