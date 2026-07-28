Iran sẽ không để Mỹ quyết định thời điểm chấm dứt chiến tranh và hòa bình

ANTD.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 27-7 khẳng định Tehran sẽ không để Mỹ quyết định thời điểm chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục tự vệ "chừng nào còn cần thiết".

Ông Esmaeil Baghaei tuyên bố Mỹ không thể quyết định thời điểm chiến tranh và hòa bình

Ông Baghaei cho rằng Mỹ đã "sa lầy" trong cuộc xung đột suốt 5 tháng qua. Theo ông, Iran sẽ không để Washington quyết định thời điểm chiến tranh hay hòa bình, mà sẽ bảo vệ lợi ích và an ninh của mình trong thời gian cần thiết.

Liên quan đến eo biển Hormuz, ông Baghaei cho biết các cuộc trao đổi gần đây giữa Iran và Oman về việc quản lý tuyến hàng hải chiến lược này đang diễn ra theo hướng tích cực và hoàn toàn không có sự tham gia của Mỹ.

Ông Baghaei khẳng định đây là vấn đề song phương giữa Tehran và Muscat, đồng thời cho biết eo biển Hormuz vẫn đang đóng cửa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc một số quốc gia vùng Vịnh tham gia hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, song không nêu cụ thể.

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Đề cập vụ Ukraine tấn công một tàu của Iran trên biển Caspi cuối tuần qua, ông Baghaei cảnh báo hành động này sẽ dẫn đến những hậu quả "khó lường".

Trên mạng xã hội X, ông cho biết một tàu thương mại của Iran đã bị tấn công, khiến một thủy thủ thiệt mạng, đồng thời cáo buộc Ukraine hành động theo sự xúi giục của Israel nhằm lôi kéo châu Âu tham gia cuộc xung đột.

Theo ông Baghaei, vụ tấn công là hành động "hoàn toàn bất hợp pháp và không có cơ sở", vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và Iran sẽ có phản ứng thích đáng. Tuy nhiên, phía Iran chưa công bố các biện pháp đáp trả cụ thể.