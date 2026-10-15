Hướng tới xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân

ANTD.VN - Đảng ủy phường Láng, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57), đồng thời bàn giao nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo từ Văn phòng Đảng ủy về Công an phường.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng, Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Láng; Thượng tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Láng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Láng công bố Quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo 57. Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 21 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm Trưởng ban, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, điều phối, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quyết định số 204-QĐ/TW và các chủ trương, định hướng của thành phố, Đảng ủy phường về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Toàn cảnh hội nghị

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chuyển đổi số được triển khai gắn với cải cách hành chính, phát triển và khai thác dữ liệu, ứng dụng định danh và xác thực điện tử, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo phân công, Công an phường đảm nhiệm vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, tiếp nhận nhiệm vụ từ Văn phòng Đảng ủy. Cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, tổng hợp, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; chuẩn bị nội dung các phiên họp, tham mưu công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh yêu cầu đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo đi vào thực chất, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm và đạt hiệu quả cụ thể. Đồng chí đề nghị Công an phường khẩn trương tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ đang triển khai; rà soát tiến độ thực hiện, xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, những nhiệm vụ còn tồn đọng và khó khăn, vướng mắc cần giải quyết, không để công việc bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao.

Đại diện hai cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ký biên bàn bàn giao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức thực hiện cần gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, xác định rõ đơn vị chủ trì, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra. Các nhiệm vụ chuyển đổi số phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ưu tiên nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa, khai thác dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin; đồng thời thường xuyên đánh giá hiệu quả các mô hình đã triển khai để lựa chọn giải pháp phù hợp, có khả năng duy trì và nhân rộng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Thượng tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với Văn phòng Đảng ủy và các đơn vị liên quan hoàn thành việc tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ, bảo đảm đầy đủ hồ sơ và duy trì liên tục công tác tham mưu, điều phối. Trên cương vị cơ quan Thường trực, Công an phường sẽ tập trung rà soát các nhiệm vụ được giao, tham mưu Ban Chỉ đạo xác định những nội dung trọng tâm, thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Láng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57

Đồng chí Trưởng Công an phường cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; gắn công tác chuyển đổi số với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 57, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 và bàn giao nhiệm vụ cơ quan Thường trực là bước quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại phường Láng. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an phường, các nhiệm vụ sẽ được triển khai thống nhất, hiệu quả, hướng tới xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.