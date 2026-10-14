Tăng tốc hoàn thành những tiêu chí Công an xã phường kiểu mẫu về an ninh trật tự

ANTD.VN - Là 1 trong những xã, phường được Công an TP Hà Nội chọn triển khai thí điểm mô hình kiểu mẫu về an ninh trật tự giai đoạn 2026-2030, trong những ngày này, Công an xã Thượng Phúc, Hà Nội đang cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chung sức, đồng lòng, khẩn trương xây dựng, hoàn thành các tiêu chí điển hình, kiểu mẫu.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Từ ngày 1/7/2025, xã Thượng Phúc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã với diện tích rộng lớn hơn, tập trung đông dân cư, quy tụ nhiều cụm dân cư, làng nghề, hoạt động kinh doanh, kho bãi và giao thông qua lại phức tạp, đặt ra những áp lực lớn về bảo đảm an ninh trật tự. Tuy nhiên từ sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, với tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững ổn định, không để hình thành các điểm nóng hay phức tạp kéo dài, các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Thống kê trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an xã đã điều tra khám phá 15 vụ, 45 đối tượng. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh với một số mô hình mới phù hợp tình hình địa bàn, mang lại hiệu quả.

Ban Chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an xã Thượng Phúc phấn đấu xây dựng, hoàn thành các tiêu chí điển hình, kiểu mẫu.

Trao đổi với PV ANTĐ, Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an xã Thượng Phúc cho biết: Cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Công an xã phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2030, Công an xã Thượng Phúc đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện với mục tiêu xây dựng lực lượng Công an xã thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã từ phương thức truyền thống sang kết hợp phương thức hiện đại, từ lực lượng chủ yếu hỗ trợ, phối hợp sang lực lượng trực tiếp chủ trì công tác nắm tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở và giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự tại cơ sở, trong đó lấy hiệu quả công tác và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo”.

Công an xã luôn có mặt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn

Theo đó Công an xã đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng Công an xã kiểu mẫu về an ninh, trật tự, tham mưu cấp ủy, chính quyền và các cấp lãnh đao, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ xây dựng Công an xã kiểu mẫu.

Xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; nâng cao văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự gắn với kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm, để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Công an xã luôn giúp đỡ người cao tuổi, người yếu thế, phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nâng cao hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự

Bên cạnh đó là nâng cao hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công an xã đã giao nhiệm vụ cho từng tổ công tác trong đó, tổ An ninh chủ động hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh mạng và phòng ngừa, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; tập trung đối với các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Điểm nhấn là xây dựng mô hình “Trường học văn minh – cộng đồng gắn kết”, triển khai tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn trong tháng 9/2026.

Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm tập trung hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội; không để hình thành băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội tại địa bàn; không để gia tăng tội phạm, đặc biệt là tội phạm về TTXH, đảm bảo thực hiện tiêu chí “xã không ma túy” năm 2026. Chủ trì tham mưu xây dựng mô hình “camera an ninh”, đưa vào hoạt động có hiệu quả trong tháng 9/2026.

Tổ Cảnh sát khu vực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường hướng dẫn thực hiện công tác quản lý cư trú, dữ liệu dân cư, căn cước, định danh điện tử, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Duy trì, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các mô hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT” đã xây dựng.

Ngoài ra, tổ Cảnh sát trật tự nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện giải quyết triệt để các điểm nghẽn về an toàn giao thông, trật tự đô thị, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Công an xã giúp đỡ người dân đến nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Trung tá Nguyễn Anh Đức chia sẻ: Việc xây dựng Công an xã kiểu mẫu là vinh dự lớn nhưng đi kèm với đó là trọng trách, áp lực không nhỏ đặt lên vai lực lượng Công an cơ sở. Vì vậy Công an xã xác định đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, nhằm huy động sức dân, giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. Tính đến tháng 8/2026, đơn vị đã đạt 20/25 tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng Công an xã phường kiểu mẫu về ANTT. Trong thời gian tới, Công an xã sẽ phấn đấu giữ vững những tiêu chí đã đạt, đồng thời huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện những tiêu chí còn lại, đồng thời siết chặt kỷ luật, điều lệnh, hạn chế thấp nhất vi phạm của cán bộ, chiến sĩ.”.

Có thể thấy, dù còn đối mặt với khá nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đặc điểm địa bàn song việc xây dựng Công an xã kiểu mẫu về an ninh trật tự đang được thực hiện quyết liệt, khẩn trương tại Công an xã Thượng Phúc. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Công an xã Thượng Phúc tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.