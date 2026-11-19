ANTD.VN - Trong các ngày từ ngày 12 đến 18-11-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP Hà Nội đã phối hợp với UBND, Công an xã Phù Đổng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền an toàn cháy nổ tại trường mầm non Ninh Hiệp, xã Phù Đổng

Chú trọng an toàn PCCC tại cơ sở giáo dục mầm non

Trên địa bàn xã Phù Đổng hiện có 5 trường mầm non công lập đang hoạt động với gần 300 cán bộ, giáo viên và khoảng 1.700 học sinh trong độ tuổi từ 2 đến 5. Đây là nhóm đối tượng cần được quan tâm đặc biệt trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, bởi trẻ nhỏ còn hạn chế về khả năng nhận biết nguy hiểm, xử lý tình huống và tự tổ chức thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Xác định công tác phòng ngừa phải được triển khai chủ động, thường xuyên, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tại các nhà trường. Nội dung chương trình được xây dựng phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và trang bị những kỹ năng cần thiết cho học sinh.

Các cô giáo thực hành hướng dẫn các học sinh cách di chuyển thoát nạn trong môi trường nhiễm khói độc

Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, báo cáo viên tập trung phân tích những nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình hoạt động, đặc biệt là sự cố liên quan đến hệ thống điện, thiết bị điện, khu vực bếp ăn và việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Cùng với đó, lực lượng chức năng hướng dẫn các nhà trường duy trì điều kiện an toàn PCCC; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, phương tiện chữa cháy tại chỗ; nắm vững quy trình báo động, thông tin cho lực lượng chức năng và tổ chức thoát nạn khi xảy ra sự cố. Việc kiểm tra, bảo quản, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu cũng được nhấn mạnh nhằm bảo đảm các thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động.

Hướng dẫn cán bộ, giáo viên thực hành sử dụng bình chữa cháy

Đặc biệt, báo cáo viên lưu ý vai trò của giáo viên, nhân viên trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ. Do học sinh mầm non chưa có khả năng tự bảo vệ và tổ chức thoát nạn, khi xảy ra cháy, nổ, giáo viên phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng tập hợp, kiểm đếm số lượng trẻ, tổ chức di chuyển theo phương án đã xây dựng, ưu tiên đưa các em đến khu vực an toàn. Tuyệt đối không để trẻ tự ý di chuyển, quay lại khu vực nguy hiểm hoặc bị bỏ sót trong quá trình sơ tán.

Giúp trẻ làm quen với kỹ năng thoát nạn

Đối với học sinh mầm non, công tác tuyên truyền được tổ chức bằng hình thức trực quan, sinh động, sử dụng những tình huống gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý và nhận thức của trẻ. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua lời giảng, các em được trực tiếp tham gia hoạt động trải nghiệm, làm quen với tín hiệu báo động, cách nhận biết nguy cơ cháy, nổ và thực hành di chuyển theo hướng dẫn của giáo viên, cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH.

Thông qua các tình huống giả định, trẻ được hướng dẫn cách giữ bình tĩnh, nghe theo hiệu lệnh của người lớn, nhanh chóng di chuyển theo lối thoát nạn an toàn. Đặc biệt, các em được làm quen với kỹ năng cúi thấp người khi di chuyển qua khu vực có khói, sử dụng khăn hoặc vật dụng phù hợp che mũi, miệng để hạn chế hít phải khói độc; không chen lấn, xô đẩy, không trốn vào những góc khuất, nhà vệ sinh hoặc quay trở lại khu vực đang xảy ra cháy.

Cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH cho học sinh trải nghiệm về công tác PCCC và CNCH

Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi không chỉ giúp trẻ từng bước hình thành phản xạ ban đầu khi gặp tình huống nguy hiểm mà còn hỗ trợ giáo viên nâng cao khả năng hướng dẫn, điều phối học sinh trong quá trình sơ tán. Đây là những kỹ năng có ý nghĩa thiết thực, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn, bảo vệ tính mạng của trẻ khi xảy ra sự cố.

Với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 tiếp tục xác định tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH tại các cơ sở giáo dục là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng cường hướng dẫn thực hành, trải nghiệm phù hợp với từng độ tuổi.

Thông qua chương trình, hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các trường mầm non xã Phù Đổng được củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy, nổ. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, chủ động phòng ngừa nguy cơ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của trẻ em và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.