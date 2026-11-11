Lan tỏa tinh thần "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy"

ANTD.VN - Qua cuộc thi trực tuyến trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) năm 2026, đã đạt tới 176.452 lượt thi. Con số cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân Thủ đô đối với công tác PCCC&CNCH.

Hệ thống ghi nhận có tổng số 176.452 lượt thi

Thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 25 năm “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (04/10/2001 - 04/10/2026) và thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) đã khép lại và đạt được những kết quả vô cùng ấn tượng.

Diễn ra trong 02 tuần thi sôi nổi (từ ngày 26/10/2026 đến ngày 08/11/2026), cuộc thi đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, pháp luật sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng tham gia.

Với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến 100%, tiện lợi trên điện thoại thông minh, kết nối trực tiếp qua tài khoản định danh điện tử VNeID trên nền tảng iHanoi, cuộc thi đã tạo nên một làn sóng thi đua sôi nổi tại khắp các cơ quan, đơn vị, xã/phường.

Sau 2 tuần triển khai, Ban tổ chức đã ghi nhận tổng số có 176.452 lượt thi trực tuyến trên iHanoi (tuần 1: 73.918 lượt; tuần 2: 102.534 lượt).

Nhiều bài thi đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 15/15 câu hỏi trong thời gian ngắn, cho sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc và sự hiểu biết vững vàng của người dân Thủ đô đối với công tác an toàn cháy nổ.

Không dừng lại ở một cuộc thi trực tuyến thông thường, ngân hàng câu hỏi của cuộc thi đã tập trung vào các nhóm kiến thức cốt lõi, gắn liền với đời sống thường nhật: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 cùng các văn bản liên quan; Kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn an toàn tại hộ gia đình, nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ và các khu chung cư; Trách nhiệm cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng các mô hình an toàn phòng cháy tại cơ sở...Chính nhờ những nội dung thiết thực này, mỗi lượt thi là một lần người tham gia được trang bị kiến thức về PCCC&CNCH, củng cố thêm các kỹ năng sinh tồn để bảo vệ bản thân và gia đình.

Dựa trên kết quả tự động từ hệ thống quản trị iHanoi, Ban tổ chức cuộc thi đang tiến hành tổng hợp và chuẩn bị trao các hạng mục giải thưởng với tổng trị giá lên tới 83 triệu đồng:

Giải cá nhân (mỗi tuần): Bao gồm 01 giải Nhất (trị giá 5 triệu đồng), 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Giải tập thể: Dành cho các xã, phường có tỷ lệ người dân hưởng ứng tham gia cao nhất nhằm ghi nhận phong trào "Toàn dân tham gia PCCC và CNCH" tại cơ sở.

Với 176.452 lượt thi trên ứng dụng iHanoi cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân Thủ đô đối với công tác PCCC&CNCH. Bên cạnh đó, việc ứng dụng chuyển đổi số đã đưa kiến thức an toàn cháy nổ đến gần hơn với từng ngõ phố, từng gia đình một cách hiệu quả và trực quan nhất. Cuộc thi đã khép lại, nhưng tinh thần “Chủ động phòng ngừa – sẵn sàng ứng phó” sẽ luôn được duy trì để chung tay xây dựng một Thủ đô văn minh và an toàn.