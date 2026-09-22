Hướng dẫn 2 người thoát nạn trong vụ cháy nhà lúc nửa đêm

ANTD.VN - Khoảng 00 giờ 59 phút, ngày 22/9/2026, Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà ở số 28- NV1-3 Gelexia 885 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 cùng cán bộ chiến sĩ nhanh tróng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Cán bộ Cảnh sát PCCC khẩn trương có mặt tại hiện trường

Kịp thời khống chế dập, tắt vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh trong đêm tại địa bàn phường Hoàng Mai

Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, cao 5 tầng với diện tích xây dựng khoảng 120m2. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, đám cháy đang diễn biến phức tạp; chất cháy chủ yếu là các vật dụng dễ bắt cháy, có tốc độ cháy lan nhanh. Thời điểm xảy ra cháy vào ban đêm, chủ nhà đang ở tầng 5, trong khi ngọn lửa đã bao trùm một phần tầng 1. Do đám cháy đã xảy ra trong một khoảng thời gian trước khi lực lượng chức năng tiếp cận, sản phẩm cháy, khói và khí độc có nguy cơ lan lên các tầng phía trên, gây khó khăn cho công tác trinh sát, tiếp cận và tổ chức chữa cháy.

Trước tình hình trên, Chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng tổ chức trinh sát, xác định hướng phát triển của đám cháy; đồng thời hướng dẫn chủ nhà thoát nạn an toàn ra ngoài. Hai mũi lăng B được triển khai tiếp cận trực tiếp khu vực xảy ra cháy, tổ chức phun nước dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Song song với đó, lực lượng chữa cháy tổ chức khai thác nguồn nước xung quanh, bảo đảm lượng nước phục vụ công tác chữa cháy. Các cán bộ, chiến sĩ cũng phối hợp với Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng chức năng tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bằng các biện pháp nghiệp vụ và việc áp dụng linh hoạt các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, đến 1 giờ 6 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn 2 người trong nhà thoát nạn an toàn qua nhà liền kề bằng lối ban công; đồng thời tổ chức bảo vệ tài sản tại các tầng phía trên của công trình.

Theo thống kê ban đầu diện tích đám cháy khoảng 20 m2, đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.