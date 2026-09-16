Hứa Kim Tuyền viết nhạc phim "Lên hương" từ những ký ức về cha

Nhà sản xuất phim điện ảnh "Lên hương" vừa tung ra ca khúc nhạc phim chính thức có tên gọi “Hồn nhiên”. Đây cũng là sáng tác mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với ca từ được đặt trong mạch câu chuyện về tình thân, đặc biệt là những khoảnh khắc chia ly với người mình yêu thương.

Chia sẻ về ca khúc, Hứa Kim Tuyền cho biết anh và êkíp đã khóc rất nhiều khi xem bản dựng nháp đầu tiên của “Lên hương” cùng đạo diễn Khương Ngọc. Những phân đoạn trong phim gợi lại cho anh câu chuyện riêng về người cha, từ đó trở thành chất liệu để nhạc sĩ viết nên bài hát.

“Đây là bài hát nói về khoảnh khắc sinh ly tử biệt một cách nhẹ nhàng nhất. Không hiểu sao, bên cạnh cảm giác rất đau buồn thì những ký ức đẹp cũng ùa về. Tất cả sự hiểu lầm, cảm giác tiêu cực, khúc mắc đều biến mất mà chỉ còn lại là những điều yêu thương rất thuần túy và hồn nhiên.” - Hứa Kim Tuyền bộc bạch, đồng thời tâm sự những ký ức về cha không chỉ gợi lại nỗi buồn mà còn khiến anh nhìn lại những điều đã có cùng người thân. Anh nhận thấy câu chuyện của mình có sự tương đồng với các nhân vật trong phim, những người dù từng có nhiều khúc mắc vẫn tìm về tình yêu gia đình khi đối diện với mất mát.

Võ Tấn Phát trong một cảnh phim “Lên hương”

Cũng từ mạch cảm xúc ấy, Hứa Kim Tuyền thấy được sự tương đồng của bản thân với các nhân vật trong phim. Dù cho bản thân có gai góc như thế nào thì sau cùng cũng trở về với tình yêu gia đình. Cuối cùng anh quyết định chọn đặt tên bài hát là "Hồn nhiên" với mong muốn những khoảnh khắc chia ly trong phim được nhìn từ phía những ký ức đẹp, nơi tình cảm gia đình vẫn còn nguyên vẹn.

Đảm nhận vai trò thể hiện “Hồn nhiên” là ca sĩ Thảo Trang. Đây là lần đầu nữ ca sĩ tham gia một dự án nhạc phim của bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc – Tấn Hoàng Thông. Thảo Trang cho biết cô nhận lời khi được đạo diễn phim "Lên hương" liên hệ bởi tin rằng mỗi lựa chọn của anh cho dự án đều có lý do và sự phù hợp riêng.

“Không thể từ chối lời mời này vì Trang biết khi Khương Ngọc quyết định chọn ai cho vị trí nào trong dự án thì đều có lý do và người đó phải phù hợp." - nữ ca sĩ tâm sự.

Thảo Trang lần đầu tham gia hát nhạc phim của đạo diễn Khương Ngọc – Tấn Hoàng Thông

Khi xem phân đoạn cao trào của phim, Thảo Trang cho biết cô tìm thấy sự đồng cảm với tâm trạng nhân vật. Vì vậy, bên cạnh việc thể hiện ca khúc bằng kỹ thuật thanh nhạc, cô cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật để truyền tải đúng cảm xúc của cảnh phim. Mặc dù đứng chân ở vai trò ca sĩ thể hiện ca khúc nhưng cô cũng đã hòa cảm xúc của mình như một diễn viên để có thể truyền tải tâm tư đúng với cảm xúc của phân đoạn này.

Cách đây vài ngày, Thảo Trang cùng các diễn viên và đạo diễn “Lên hương” tham gia các buổi "cinetour" giao lưu với khán giả. Nữ ca sĩ cho biết đây là lần đầu cô tham gia hoạt động này và có nhiều ấn tượng với sự nhiệt tình của các nghệ sĩ trong đoàn phim. Theo Thảo Trang, dù lịch trình kéo dài, các diễn viên, đặc biệt là những nghệ sĩ gạo cội, vẫn dành thời gian gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của khán giả.

Thảo Trang cùng đoàn phim "Lên hương" trong một buổi cinetour giao lưu với khán giả

“Lên hương” thuộc thể loại tâm lý, gia đình, do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đạo diễn, VIC-N Studio sản xuất. Những thước phim khai thác nhiều lát cắt công việc của ngành tang lễ Việt Nam hiện nay và một số ngành nghề truyền thống khác. Từ chất liệu “ngủ hòm cầu vận”, bộ phim xây dựng câu chuyện về những con người muốn giữ lại sợi dây ký ức, nhưng đôi khi chính những lựa chọn của họ lại khiến người thân tổn thương và tạo ra khoảng cách. Ở đó, tình bạn, tình yêu và tình mẫu tử được đặt trong những mối quan hệ có nhiều khúc mắc từ quá khứ. Khi đối diện với những thay đổi của cuộc sống, các nhân vật phải nhìn lại những điều từng khiến họ xa cách, cũng như cách họ giữ gìn tình cảm dành cho người thân.

Phim có sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, nghệ sĩ Hồng Đào, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan...Phim do CJ CGV phát hành, có các suất chiếu đặc biệt vào ngày 11, 12 và 13-9 vừa qua trước khi khởi chiếu chính thức từ ngày 14-9-2026. Bên cạnh ca khúc “Hồn nhiên”, nhà sản xuất cũng giới thiệu một đoạn nhạc chuông điện thoại do đạo diễn Khương Ngọc thực hiện. Sản phẩm được phát hành như một nội dung bên lề của bộ phim.

Một số hình ảnh trong phim "Lên hương":

Sau hai phim ăn khách, Khương Ngọc trở lại với "Lên hương"