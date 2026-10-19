Huấn luyện pháp luật phòng cháy, chữa cháy cho 114 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự

ANTD.VN - Ngày 19/10, Công an xã Hòa Xá khai giảng lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2026 cho 114 học viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trong 6 ngày, những người giữ bình yên nơi thôn xóm sẽ được học từ kiến thức pháp luật, nghiệp vụ đến chữa cháy, cứu nạn và võ thuật.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2026 cho 114 học viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Hòa Xá (Hà Nội)

Dự lễ khai giảng có Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hà Nội và Trung tá Nguyễn Trọng Toàn, Phó Trưởng Công an xã Hòa Xá. Cùng với cán bộ, chiến sĩ Công an xã là 114 học viên. Họ là thành viên các tổ bảo vệ an ninh, trật tự, lực lượng gắn với từng thôn, từng ngõ xóm của Hòa Xá.

Lớp học kéo dài từ ngày 19/10 đến 24/10/2026. Lớp nằm trong kế hoạch huấn luyện kỹ năng phòng thủ dân sự và bồi dưỡng nghiệp vụ do Công an TP Hà Nội ban hành từ tháng 6/2026. Theo kế hoạch này, toàn thành phố mở 98 lớp, mỗi tuần 7 lớp.

48 tiết học, 5 chuyên đề

Theo chương trình khung của Công an Thành phố, mỗi ngày học viên học 8 tiết, cả khóa là 48 tiết. Nhìn vào thời khóa biểu, có thể thấy khá rõ những việc mà một thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự sẽ phải làm khi trở về địa bàn.

Ngày đầu tiên dành trọn cho chuyên đề xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, do Phòng Tham mưu chủ trì. Đây là phần nền tảng. Sang ngày thứ hai, buổi sáng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hướng dẫn học viên cách hỗ trợ Công an xã trong một số lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội. Buổi chiều, Phòng Kỹ thuật hình sự phụ trách chuyên đề hỗ trợ Công an xã bảo vệ hiện trường.

Bảo vệ hiện trường nghe có vẻ là việc của người làm chuyên môn. Nhưng khi một vụ việc xảy ra ở thôn xóm, người có mặt sớm nhiều khi lại là lực lượng cơ sở. Giữ hiện trường đúng cách trong những phút đầu tiên là góp phần không nhỏ cho công việc phía sau.

Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hà Nội

Ngày thứ ba thuộc về Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, với chuyên đề huấn luyện kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong công tác phòng thủ dân sự. Kế hoạch yêu cầu đơn vị này chủ động cho học viên thực hành, không dừng ở lý thuyết trên hội trường.

Chuyên đề nặng nhất là võ thuật. 20 tiết, trải gần ba ngày học, do Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì. Hai tiết cuối của chuyên đề dành cho phần đồng diễn võ thuật.

Với chuyên đề chữa cháy, cứu nạn và chuyên đề võ thuật, kế hoạch không tổ chức chấm điểm. Phần đánh giá dồn vào buổi chiều ngày cuối, khi học viên ôn tập rồi viết bài thu hoạch hoặc làm bài trắc nghiệm.

Báo cáo viên là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ có kinh nghiệm của 5 phòng nghiệp vụ được giao phụ trách các chuyên đề. Bên cạnh phần trình bày trực tiếp, lớp học dành thời gian cho thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tế.

Giấy chứng nhận phải được “học” thật

Muốn được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, học viên phải tham gia từ 80% thời gian khóa học trở lên, không vi phạm nội quy lớp học và bài kiểm tra cuối khóa đạt từ 5/10 điểm trở lên. Điều kiện không quá khắt khe, nhưng đủ để lớp học không trở thành hình thức.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tá Nguyễn Trọng Toàn đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực học tập, rèn luyện; kiến thức phải được vận dụng vào thực tiễn công tác. Thay mặt học viên, một đại diện bày tỏ quyết tâm học tập nghiêm túc, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện.

Các học viên học tập nghiêm túc

Theo kế hoạch của Công an TP Hà Nội, đợt tập huấn nhằm giúp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cập nhật kiến thức mới, nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng võ thuật và xử lý tình huống. Sau khóa học, mỗi thành viên phải đủ năng lực vận dụng những gì đã học để xử lý các tình huống phức tạp khi làm nhiệm vụ.

Xa hơn, việc huấn luyện được đặt trong yêu cầu đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn Thủ đô. Đó cũng là một phần trong nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và quyết tâm xử lý dứt điểm “5 điểm nghẽn” lớn của Thủ đô.

Theo chương trình khung, ngày 24/10, lớp học sẽ khép lại bằng phần đồng diễn võ thuật, bài kiểm tra và lễ bế giảng. Còn phép thử thật sự, đúng như yêu cầu lãnh đạo Công an xã đặt ra từ buổi đầu, là những gì 114 học viên làm được khi trở về với thôn xóm của mình.