75 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và những hành trình tri ân không ngơi nghỉ

ANTD.VN - Không chỉ tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại điểm tập trung, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Giảng Võ, Hà Nội còn đến nhà, bệnh viện để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là thêm một hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sáng 16/10, tại Trường Đội Lê Duẩn, phường Giảng Võ, TP Hà Nội, Công an phường Giảng Võ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức thu nhận 75 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đằng sau những con số là nỗi mong ngóng kéo dài qua nhiều năm tháng của các gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh. Với họ, việc cung cấp mẫu sinh phẩm không chỉ là thực hiện một thủ tục, mà còn gửi gắm hy vọng tìm lại danh tính, đưa người thân trở về với gia đình, quê hương.

Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Trưởng Công an phường Giảng Võ chỉ đạo công tác thu nhận mẫu ADN

Đến tận nhà, bệnh viện để thu nhận ADN

Để công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đạt hiệu quả, Công an phường Giảng Võ đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các phần việc, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ đến thực hiện lấy mẫu.

Đáng chú ý, không chỉ tổ chức thu nhận tại địa điểm tập trung, cán bộ, chiến sĩ Công an phường còn trực tiếp đến bệnh viện, tận nhà người dân để thu nhận mẫu đối với những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại. Cách làm này thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần tận tâm của lực lượng Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tri ân.

Cán bộ Công an phường Giảng Võ đến tận giường bệnh, hỗ trợ thân nhân liệt sỹ lấy mẫu ADN

Với những thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe hạn chế hoặc đang điều trị tại bệnh viện, việc di chuyển đến địa điểm thu nhận mẫu không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ vì thế không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn về đi lại, mà còn giúp các gia đình cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, sẻ chia trong hành trình tìm kiếm người thân.

Trực tiếp chỉ đạo công tác thu nhận mẫu ADN, Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Trưởng Công an phường Giảng Võ, cùng cán bộ, chiến sĩ tập trung triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, chu đáo, bảo đảm hoạt động diễn ra thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ.

Cán bộ Công an phường Giảng Võ đến tận nhà, hỗ trợ thân nhân liệt sỹ lấy mẫu ADN

Công tác thu nhận mẫu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đồng thời cần sự hướng dẫn cụ thể để thân nhân hiểu rõ ý nghĩa, quy trình thực hiện. Mỗi trường hợp đều cần được tiếp đón, hướng dẫn tận tình, nhất là những người đã cao tuổi, mang trong mình nỗi mong chờ tìm kiếm người thân suốt nhiều thập kỷ.

Một điểm nhấn tại chương trình sáng 16/10 là việc Công an phường Giảng Võ tổ chức trình chiếu bộ phim Mưa đỏ phục vụ thân nhân liệt sĩ trong thời gian chờ đến lượt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Tác phẩm điện ảnh tái hiện những hy sinh, mất mát và tinh thần chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Những hình ảnh về chiến trường khốc liệt, tình đồng đội và sự hy sinh của người lính góp phần gợi nhắc những năm tháng lịch sử hào hùng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh.

Tận tình hỗ trợ từng trường hợp đến lấy mẫu ADN

Việc trình chiếu bộ phim không chỉ giúp thân nhân liệt sĩ vơi bớt thời gian chờ đợi, mà còn tạo nên không gian văn hóa giàu ý nghĩa ngay tại điểm thu nhận mẫu. Trong không gian ấy, hoạt động tri ân được kết nối với việc giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và những hy sinh để đất nước có được độc lập, tự do.

Đối với nhiều gia đình, nỗi đau mất người thân trong chiến tranh có thể đã lắng xuống theo năm tháng, nhưng mong muốn biết được nơi an nghỉ của người đã khuất vẫn luôn hiện hữu. Bởi vậy, mỗi hoạt động hướng tới tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ đều mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau và sự chờ đợi của những người ở lại.

Mỗi mẫu ADN, thêm một hy vọng tìm người thân

Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ là một khâu quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Khi dữ liệu được thu thập, quản lý và đối chiếu theo quy trình chuyên môn, cơ quan chức năng có thêm căn cứ khoa học để xác minh danh tính những người đã hy sinh.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thể hiện quyết tâm tăng tốc thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Trong hành trình ấy, sự tham gia của thân nhân liệt sĩ cùng tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng giữ vai trò quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện nguồn dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm.

Sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ chiến sỹ Công an phường Giảng Võ khiến người dân rất xúc động, cảm phục

Với Công an phường Giảng Võ, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức thu nhận đủ số lượng mẫu theo kế hoạch, mà còn là bảo đảm để thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ chu đáo, hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động và thuận lợi khi tham gia. Việc đến tận nhà, bệnh viện thu nhận mẫu cho thấy nỗ lực đưa nhiệm vụ đến gần người dân, không để những trở ngại về sức khỏe, đi lại trở thành rào cản đối với các gia đình.

Hoạt động ngày 16/10 cũng là dịp lan tỏa sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khẳng định sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay có thể mở ra thêm cơ hội tìm lại một danh tính còn bỏ ngỏ. Mỗi bước chân của cán bộ, chiến sĩ đến nhà dân, bệnh viện để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ cũng là một hành động thiết thực trên hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương.

Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.