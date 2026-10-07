Hơn 69 nghìn tỷ đồng được dành cho công tác an sinh xã hội

ANTD.VN - Trong 9 tháng năm 2026, công tác bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai kịp thời, hiệu quả. Tổng số tiền hỗ trợ an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng đạt gần 69,3 nghìn tỷ đồng.

Thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm nay cho thấy, 96,8% số hộ được khảo sát đánh giá thu nhập tăng lên hoặc không thay đổi so với cùng kỳ năm 2025, tăng 0,3 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường lao động cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tính chung 9 tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,8 triệu người, tăng gần 697 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; Số người có việc làm đạt 52,7 triệu người, tăng gần 684 nghìn người. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng/tháng, tăng hơn 752 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 là 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ở mức 1,53%, giảm 0,12 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hơn 33,3 nghìn tỷ đồng được dành hỗ trợ người có công và thân nhân, thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc (Ảnh minh họa Internet)

Tính đến ngày 25/9/2026, tổng số tiền hỗ trợ an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng trong 9 tháng đầu năm đạt gần 69,3 nghìn tỷ đồng.

Trong tổng số này, gần 32,4 nghìn tỷ đồng được sử dụng để thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ chính sách xã hội, tổng kinh phí hỗ trợ đạt hơn 3,2 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, hơn 33,3 nghìn tỷ đồng được dành để hỗ trợ người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Đây là sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã có đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ thường xuyên, hơn 246,6 tỷ đồng được sử dụng để hỗ trợ đột xuất, bất thường phát sinh tại các địa phương, qua đó kịp thời hỗ trợ người dân trong những trường hợp khó khăn, rủi ro phát sinh.

Không chỉ hỗ trợ bằng nguồn lực tài chính, trong 9 tháng năm 2026, Chính phủ đã hỗ trợ người dân gần 18,1 nghìn tấn gạo. Trong đó, gần 9,1 nghìn tấn gạo được hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho hơn 604,6 nghìn nhân khẩu; Hơn 8,2 nghìn tấn hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho 547,2 nghìn nhân khẩu; 887,4 tấn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ cho khoảng 59,1 nghìn nhân khẩu.

Mở rộng tiếp cận BHYT, chăm lo người có công

Cũng theo Cục Thống kê, tính đến ngày 25/9/2026, cơ quan BHXH đã cấp phát gần 35,1 triệu thẻ BHYT, sổ, thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng. Việc cấp phát thẻ BHYT và các loại sổ, thẻ khám chữa bệnh miễn phí góp phần bảo đảm người thuộc diện thụ hưởng được tiếp cận chính sách, sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Các chính sách BHXH tiếp tục góp phần tạo dựng nền tảng an sinh lâu dài cho người dân, người lao động. Việc mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người dân chủ động hơn trước những rủi ro trong cuộc sống.

Đối với công tác tri ân người có công, việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần tiếp tục được triển khai song song với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.