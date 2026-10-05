Hơn 2.000 học sinh thực hành kỹ năng tham gia giao thông an toàn

ANTD.VN - Không chỉ nghe phổ biến các quy định của pháp luật, 2.191 học sinh các khối 10, 11, 12 Trường THPT Phúc Lợi còn trực tiếp giao lưu, xử lý tình huống và thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên sa hình giao thông ngay tại sân trường.

Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được tổ chức chiều 5/10, do Công an phường Phúc Lợi phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội và Trường THPT Phúc Lợi tổ chức. Với hình thức kết hợp giữa kiến thức pháp luật, giao lưu hỏi đáp và trải nghiệm thực tế, chương trình đã tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Các em học sinh học cách đội mũ bảo hiểm đúng cách

Tại chương trình, Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội đã trao đổi những quy định trực tiếp liên quan đến lứa tuổi học sinh như độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện; giấy phép lái xe; quy định về mũ bảo hiểm; hệ thống báo hiệu đường bộ; các nguyên tắc bảo đảm an toàn và cách nhận diện, phòng tránh những nguy cơ dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Thực hành lái xe tại sân trường

Sôi nổi nhất là phần thực hành trên sa hình giao thông được bố trí ngay tại sân trường. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an phường và hướng dẫn viên kỹ năng lái xe an toàn, học sinh được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế điều khiển phương tiện, kỹ năng quan sát; sau đó trực tiếp điều khiển xe qua hệ thống biển báo, vạch đường và các tình huống mô phỏng. Cách tuyên truyền “học đi đôi với hành” không chỉ tạo hứng thú mà còn giúp kiến thức pháp luật được chuyển hóa thành kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Thông qua chương trình, Công an phường Phúc Lợi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học theo hướng thiết thực, trực quan, tăng trải nghiệm và tương tác, góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông trong học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.