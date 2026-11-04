Diễn tập phương án PCCC và CNCH tại tòa chung cư CT5 Tân Triều, phường Hà Đông

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức, kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho người dân, lực lượng PCCC cơ sở, Đội CC&CNCH khu vực số 15 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ tại Tòa CT5 Tân Triều.

Tuyên truyền kiến thức về PCCC tại khu vực sinh hoạt cộng đồng của toà nhà

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 15 đã thông tin, phân tích tình hình cháy, nổ xảy ra trong thời gian qua, tập trung vào những vụ việc liên quan đến loại hình chung cư, nhà cao tầng; đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, trong đó chú trọng những quy định mới, những nội dung người dân, Ban quản trị và Ban quản lý cần thực hiện trong quá trình quản lý, sử dụng công trình.

Bên cạnh đó, người dân được hướng dẫn khai báo thông tin trên hệ thống dữ liệu về PCCC, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định và cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” trên điện thoại thông minh, qua đó góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin khi có sự cố xảy ra.

Một nội dung được cán bộ PCCC đặc biệt lưu ý là nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ ngay trong quá trình sinh hoạt hằng ngày. Báo cáo viên đã trực tiếp phân tích những nguy cơ thường gặp tại khu vực tầng hầm, khu thương mại, dịch vụ và trong từng căn hộ, nhất là việc sử dụng thiết bị điện không bảo đảm an toàn, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, cũng như việc sạc và sử dụng phương tiện xe điện.

Hướng dẫn thực hành sử dụng bình PCCC

Qua tuyên truyền, Ban quản trị, Ban quản lý và cư dân được nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong công tác PCCC; chủ động kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn và hình thành thói quen xử lý đúng cách khi phát hiện cháy, nổ hoặc sự cố.

Không dừng lại ở việc phổ biến kiến thức, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 15 chú trọng phương pháp “tuyên truyền đi đôi với thực hành”. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn Ban quản trị và cư dân thao tác, sử dụng các phương tiện PCCC và CNCH được trang bị tại tòa nhà.

Thông qua thực hành, người dân có điều kiện làm quen với phương tiện chữa cháy, hiểu được cách thức sử dụng và từng bước hình thành kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố. Đây là yếu tố quan trọng, bởi trong tình huống cháy, việc phát hiện sớm, báo cháy kịp thời, sử dụng hiệu quả phương tiện chữa cháy ban đầu và tổ chức thoát nạn đúng cách có thể góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Phối hợp thực tập phương án PCCC và CNCH

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở và cư dân đang sinh sống tại tòa chung cư CT5 Tân Triều tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, thoát nạn theo các tình huống giả định. Thông qua diễn tập, lực lượng PCCC cơ sở và cư dân được thực hành các bước xử lý khi xảy ra cháy; đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức thoát nạn tại chỗ.

Việc tổ chức tuyên truyền, diễn tập phương án chữa cháy, CNCH không chỉ giúp người dân, lực lượng PCCC nâng cao kiến thức, bình tĩnh, chủ động hơn khi xảy ra sự cố thực tế mà còn góp phần đánh giá khả năng xử lý ban đầu của lực lượng PCCC cơ sở, phát hiện những vấn đề còn bất cập trong công tác tổ chức chữa cháy, thoát nạn để kịp thời khắc phục. Qua đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH.