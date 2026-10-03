Cái bẫy” từ những hội, nhóm trên mạng xã hội và lời cảnh tỉnh cho người dùng

ANTD.VN - Thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng, Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động nhận diện, phòng ngừa các thông tin xấu, độc và thận trọng khi tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội.

Công an phường đã làm việc, trao đổi và tuyên truyền để ông N.X.H nhận diện rõ hơn tính chất, nguy cơ của các nguồn thông tin không chính thống; đồng thời hướng dẫn kỹ năng kiểm chứng thông tin, lựa chọn nguồn tin chính thống và nâng cao trách nhiệm khi tiếp cận, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Ngày 2/10, tại trụ sở Công an phường, ông N.X.H cho biết do hiểu biết chưa đầy đủ nên ông đã tham gia hội nhóm không chính thống, có chứa những nội dung xấu độc, phản động, kích động. Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, cung cấp thông tin và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trên không gian mạng, ông N.X.H đã chủ động rời khỏi nhóm, đồng thời cảm ơn lực lượng Công an đã kịp thời trao đổi, giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm.

Cán bộ Công an phường Phúc Lợi tuyên truyền, hướng dẫn công dân nhận diện thông tin xấu, độc và nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn



Từ sự việc trên, Công an phường Phúc Lợi khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia, theo dõi các trang, hội, nhóm trên mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin, tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí và nguồn chính thống; không đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền thông tin xấu, độc, sai sự thật, nội dung vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các trang, tài khoản, hội, nhóm có dấu hiệu đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc, nội dung chống Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, kích động hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tương tác, chia sẻ và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận thông tin theo quy định.