Trang bị kỹ năng PCCC và CNCH cho thầy, trò Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

ANTD.VN - Chủ động phòng ngừa, trang bị kỹ năng xử lý tình huống ngay từ những phút đầu khi xảy ra sự cố là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho môi trường học đường, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

Hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH giới thiệu các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH

Chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; đồng thời phân tích các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong môi trường trường học.

Từ thực tế công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng nhấn mạnh, nguy cơ cháy có thể xuất phát từ những sơ suất tưởng như rất nhỏ trong quá trình sử dụng điện, thiết bị điện, máy móc, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Vì vậy, phòng cháy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách hay người đứng đầu cơ sở, mà cần trở thành ý thức thường xuyên của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Thông qua các nội dung tuyên truyền, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Gia Thiều được hướng dẫn cách nhận biết những dấu hiệu bất thường, chủ động phát hiện và loại trừ nguy cơ mất an toàn ngay từ ban đầu. Việc kiểm tra, sử dụng thiết bị điện đúng quy định, không để các vật dụng dễ cháy gần nguồn nhiệt, kịp thời báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện sự cố... là những việc làm đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa cháy, nổ.

Hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn Đội viên Đội PCCC cơ sở và cán bộ nhân viên nhà trường cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH lưu ý, đối với môi trường học đường, yêu cầu bảo đảm an toàn càng cần được đặt lên hàng đầu bởi đây là nơi tập trung đông người, trong đó có học sinh ở nhiều độ tuổi, khả năng xử lý tình huống khác nhau.

Kỹ năng đúng - quyết định trong những phút đầu

Không chỉ dừng ở việc phổ biến kiến thức, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 tập trung hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Theo đó, khi phát hiện cháy, việc đầu tiên là phải bình tĩnh, nhanh chóng phát tín hiệu báo động để mọi người biết và tổ chức thoát nạn; đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Lực lượng PCCC và CNCH cũng hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có thêm kỹ năng ứng phó với đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, trong điều kiện bảo đảm an toàn cho bản thân.

Trong thực tế, những phút đầu tiên khi xảy ra cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một đám cháy được phát hiện sớm, báo động kịp thời và xử lý đúng cách có thể được khống chế trước khi lan rộng. Ngược lại, sự lúng túng, chậm trễ hoặc xử lý không đúng kỹ thuật có thể khiến đám cháy phát triển nhanh, gây nguy hiểm cho con người và tài sản.

Bên cạnh kỹ năng chữa cháy ban đầu, công tác thoát nạn được đặc biệt lưu ý. Khi xảy ra hỏa hoạn, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm theo lối thoát nạn an toàn; không chen lấn, xô đẩy, không hoảng loạn và không quay trở lại khu vực cháy khi chưa có sự cho phép của lực lượng chức năng.

Hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn cán bộ, nhân viên và học sinh tại nhà trường kỹ năng thoát nạn khi có sự cố xảy ra

Đối với giáo viên, việc nắm chắc kỹ năng thoát nạn còn có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức, hướng dẫn học sinh. Trong tình huống khẩn cấp, sự bình tĩnh, chủ động của giáo viên có thể giúp học sinh giảm tâm lý hoảng loạn, nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn.

Thông qua chương trình tuyên truyền, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 hướng tới mục tiêu xây dựng ý thức phòng cháy thường xuyên, liên tục trong nhà trường. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên không chỉ là người chấp hành các quy định về an toàn PCCC mà còn trở thành một “hạt nhân” tuyên truyền, chủ động nhắc nhở đồng nghiệp và học sinh cùng thực hiện.

Cùng với đó, học sinh cũng cần được trang bị những kiến thức phù hợp với lứa tuổi, hình thành kỹ năng nhận biết nguy hiểm, biết cách báo động, gọi lực lượng chức năng và thoát nạn khi có cháy. Những kỹ năng được hình thành từ trường học sẽ trở thành hành trang hữu ích, không chỉ bảo đảm an toàn tại lớp học mà còn có thể được vận dụng trong gia đình và cộng đồng.

Việc tổ chức tuyên truyền, huấn luyện PCCC và CNCH tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Qua đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, trong đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều có trách nhiệm với sự an toàn của chính mình và những người xung quanh.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và huấn luyện kỹ năng PCCC, CNCH; chú trọng thực hành, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế. Các nhà trường cũng cần duy trì việc tự kiểm tra, rà soát nguy cơ cháy, nổ, thường xuyên bổ sung kiến thức và tổ chức thực hành phương án chữa cháy, thoát nạn.

Bởi trong công tác PCCC, chủ động phòng ngừa luôn là giải pháp quan trọng nhất; còn khi sự cố xảy ra, sự bình tĩnh, kỹ năng đúng và khả năng xử lý ngay từ những phút đầu chính là yếu tố góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.