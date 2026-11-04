Bệnh viện Đông Đô 3 năm liên tiếp dẫn đầu châu Á về phẫu thuật SmartSight

ANTD.VN -Bệnh viện Đông Đô vừa được SCHWIND (Đức) vinh danh là đơn vị dẫn đầu châu Á về số ca phẫu thuật SmartSight thành công trong ba năm liên tiếp (2024–2026). Thành tựu này đánh dấu bước tiến trong ứng dụng công nghệ nhãn khoa tiên tiến, đồng thời khẳng định định hướng phát triển chuyên môn và hợp tác quốc tế của bệnh viện.

Từ năm 2024, khi trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ phẫu thuật khúc xạ SmartSight, Bệnh viện Đông Đô đã từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực điều trị tật khúc xạ. Đến năm 2026, bệnh viện tiếp tục được SCHWIND ghi nhận dẫn đầu châu Á về số lượng ca phẫu thuật SmartSight thành công năm thứ ba liên tiếp.

Bệnh viện Đông Đô ba năm liên tiếp dẫn đầu châu Á về phẫu thuật SmartSight

Tại sự kiện “Bản lĩnh dẫn đầu – Tự do thị giác”, Bệnh viện Đông Đô vinh dự đón nhận Chứng nhận và Cúp ghi nhận thành tích từ SCHWIND. Đây không chỉ là sự ghi nhận về số lượng ca phẫu thuật thành công mà còn đánh dấu hành trình kiên định đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn và chuẩn hóa quy trình điều trị.

ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô

Chia sẻ về dấu mốc này, ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô cho biết, việc đưa SmartSight về Việt Nam mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng tạo nên kết quả điều trị là sự cẩn trọng trong thăm khám, đánh giá và chỉ định phẫu thuật, cùng quá trình học hỏi, cập nhật kiến thức từ các chuyên gia quốc tế. Thành quả đạt được cũng là niềm tự hào khi ngày càng nhiều người Việt có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay trong nước.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng chuyên môn

Một trong những điểm nhấn tại sự kiện là hoạt động trao đổi chuyên môn với Dr. Kishore Raj Pradhan, Giám đốc Y khoa Matrika Eye Center, chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ. Trong chuyến làm việc tại Bệnh viện Đông Đô, chuyên gia đã trực tiếp tham gia đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật laser như SmartSight, NOVA và PresbyMAX; đồng thời phối hợp hội chẩn các trường hợp tật khúc xạ phức tạp.

Phát triển các giải pháp chăm sóc thị lực hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mắt

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đông Đô định hướng tiếp tục đầu tư, cập nhật các hệ thống thiết bị nhãn khoa hiện đại như SCHWIND ATOS và SCHWIND AMARIS

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng chuyên môn

Thông qua hoạt động đào tạo, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các trường hợp lâm sàng, đội ngũ bác sĩ có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn mới, nâng cao khả năng đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng người bệnh. Đây cũng là định hướng được bệnh viện chú trọng nhằm kết hợp công nghệ hiện đại với năng lực chuyên môn và sự thận trọng trong thực hành y khoa.

Bên cạnh SmartSight, chương trình còn giới thiệu PresbyMAX – phương pháp điều trị lão thị bằng laser excimer trên hệ thống SCHWIND AMARIS. Lão thị thường xuất hiện từ khoảng 40 tuổi, khi khả năng điều tiết của mắt suy giảm, khiến việc đọc sách, sử dụng điện thoại và làm việc ở cự ly gần trở nên khó khăn.

Với PresbyMAX, bác sĩ sử dụng laser tạo bề mặt giác mạc đa tiêu cự, giúp mắt nhìn ở nhiều khoảng cách, đồng thời có thể điều chỉnh các tật khúc xạ đi kèm như cận thị, viễn thị hoặc loạn thị. Phương pháp hướng tới mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào kính đọc, tuy nhiên mức độ đáp ứng ở mỗi người khác nhau và cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá trước khi chỉ định.

Tại sự kiện, tọa đàm “PresbyMAX – Giảm phụ thuộc kính lão cho người tuổi 40+” đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và khách tham dự. Đặc biệt, chương trình còn có phần giao lưu với những bệnh nhân từng phẫu thuật SmartSight tại bệnh viện. Những chia sẻ về quá trình thăm khám, phẫu thuật và những thay đổi tích cực trong công việc, cuộc sống đã mang đến góc nhìn thực tế về hành trình điều trị tật khúc xạ.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đông Đô định hướng tiếp tục đầu tư, cập nhật các hệ thống thiết bị nhãn khoa hiện đại như SCHWIND ATOS và SCHWIND AMARIS; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo chuyên sâu, trao đổi lâm sàng với các chuyên gia; đồng thời chuẩn hóa quy trình điều trị, cá nhân hóa chỉ định và đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.

Việc ba năm liên tiếp dẫn đầu châu Á về số ca phẫu thuật SmartSight thành công là dấu mốc quan trọng để Bệnh viện Đông Đô tiếp tục phát triển các giải pháp chăm sóc thị lực hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mắt ngày càng đa dạng của người dân.