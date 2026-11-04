Hà Nội chốt tiến độ xử lý dứt điểm nhà xưởng, kho bãi vi phạm

ANTD.VN - TP Hà Nội yêu cầu các xã, phường phải rà soát, lập kế hoạch xử lý dứt điểm các kho bãi, nhà xưởng vi phạm về đất đai, xây dựng xong trước quý II-2027.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Sau rà soát, chính quyền cấp xã xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm các vi phạm, trước mắt tập trung giải quyết ngay cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng, cơ sở đã có quyết định đình chỉ, áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước nhưng vẫn hoạt động.

Thành phố yêu cầu việc tổng rà soát theo nguyên tắc rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả. Việc này phải bảo đảm đầy đủ, khách quan, không bỏ sót đối tượng, phải xác định rõ địa điểm, chủ sở hữu/người quản lý, ngành nghề, quy mô, loại hàng hóa, tình trạng pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường, điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Báo cáo rà soát cũng phải nêu mức độ vi phạm, biện pháp đã xử lý, biện pháp tiếp theo cùng thời hạn hoàn thành và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xử lý dứt điểm, triệt để các công trình, cơ sở vi phạm trong quý II/2027.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng làm 3 người chết ở Chương Mỹ vào ngày 19/8 vừa qua

Kế hoạch trên được ban hành trong bối cảnh vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy tại một số xã phường diễn biến phức tạp. Nhiều cơ sở đã bị xử lý, đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục hoạt động dẫn đến cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản như vụ cháy tại nhà xưởng thuộc Công ty TNHH Hiếu Lương tại điểm công nghiệp Song Cùng, xã Đan Phượng ngày 10/1; cháy xưởng nội thất của công ty Mộc Bùi Gia, xã Chương Mỹ ngày 19/8 làm 3 người tử vong; cháy cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu, xã Thanh Liệt ngày 30/3 làm một người chết...

Trên địa bàn phường Thanh Liệt, sau chỉ đạo rà soát của thành phố, phường đã thống kê công trình vi phạm và đưa ra lộ trình xử lý. Cụ thể, liên quan đến vi phạm đất đai, qua thống kê hai bên đường Vũ Đức Úy còn có 572 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và đất công do phường quản lý.

Toàn bộ trường hợp vi phạm phát sinh trước ngày 1/7/2025 (trước thời điểm thực hiện chính quyền hai cấp). Các công trình này chủ yếu là kho bãi, kinh doanh và sinh hoạt. Phường đặt mục tiêu trong năm 2026 xử lý xong 572 công trình.

Một phường khác có nhiều công trình vi phạm là Xuân Phương với 437 cơ sở, tập trung trên đường Phúc Diễn, đường Phương Canh, đường Xuân Phương. Báo cáo cho thấy các công trình được xây dựng từ trước ngày 1/4/2014 trên đất có nguồn gốc là đất công, đất nông nghiệp, đất hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Nhuệ, không có hồ sơ vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, đê điều, thủy lợi và đến nay đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Tương tự tại xã Thường Tín, qua rà soát có 557 trường hợp làm nhà xưởng, lều lán trên đất nông nghiệp, đất công. Xã đã thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động, đến giữa tháng 10 đã có 250 trường hợp tự nguyện ký đơn ngừng cung cấp điện, 25 trường hợp tự tháo dỡ công trình. Xã xác định tiếp tục tuyên truyền vận động, đến giữa tháng 11 sẽ ngừng cấp điện và đến 3/2027 trường hợp nào không tự khắc phục sẽ cưỡng chế công trình vi phạm.